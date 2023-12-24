智慧點滴　為我保駕護航｜知薇

一周後就跨入新年了，回望2023，是外部大環境和個人發展都充滿挑戰的一年，話雖如此，這也是成長很多很深化的一年。對此，美國激勵演講大師Tony Robbins曾說：Bad times create strong people. Strong people create good times. Good times create weak people. Weak people create bad times. (壞時代創造強者。強者創造好時代。好時代創造弱者。弱者創造壞時代。) 回看歷史，無一例外如此發生。因此，知薇感恩充滿考驗的2023，帶來無數學習、歷練和變強的機會，更感恩一路收集的智慧點滴，為我保駕護航。今天，就拿出來，當聖誕禮物與大家分享。

1.(Tony Robbins) Life is happening for you, not to you. (生命的一切都為你發生，而非針對你發生。)

我們大腦的原始構造，是為保護我們而生，因此，趨利避害、趨吉避兇，是頭腦的本性，這本沒有錯。但若我們聽命於頭腦本能的求生需求，抱怨甚至抗拒人生種種發發生，就永遠無法平靜坦然，更在糾結中內耗嚴重，無法把經歷和能量專註於面對發生、取得成長。仔細想來，人一切的成長進步，都離不開各種事件發生的推動和試練，與其躲避挑戰，不如感恩發生，因為它會幫你成為更好的人。

2.(某位很有智慧的律師) 所有的問題，都可以成為你的工具。

人生發生的問題，如果你只將其定性為問題或麻煩，它們就只是問題和麻煩；但如果你有能力轉化為機遇，調動頭腦和資源解決問題，它們就可以成為利己利他的工具。知薇聽過一個經典故事：酗酒打人的父親，養大兩個兒子，大兒子跟父親一樣酗酒打人，小兒子身心靈健康且成就了一番事業。接受訪問時，大兒子說自己淪落至此，都是因為有那樣的父親；小兒子說自己取得如此成就，都是因為有那樣的父親（警示）。同一個有問題的原生家庭，不同的態度和認知，決定了不同的命運。

3.(Tony Robbins) You will never influence someone by judgement. You influence through understanding and appreciation. (你無法通過評判他人而發揮影響力。你要通過理解和欣賞才能發揮影響力。)

這句話是區分領導(manager)和領袖(leader)的精髓。傳統的領導，喜歡指指點點，挑下屬的問題和短處批評，表面上似乎有權威，部下聽話跟隨，別人心裏是不服氣的。現代的領袖，懂得同理下屬目前的水平和難處，在理解和欣賞他們閃光點的基礎上，采用啟發式coaching的方法，啟發和激發部下的自驅力和潛力，真正做到得人心、進而得天下。這個道理和區別，無論作為下屬還是上司，知薇都深有體會。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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