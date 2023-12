普拉達(Prada,1913)日前宣布斥資4.25億美元(約33億元),收購位於美國紐約第五大道724號物業自用。據報一家與Prada家族有關的實體,以4.1億美元(約32億元)收購毗鄰的第五大道720號物業。



據《彭博》報道,一家與Prada家族有關的實體,以4.1億美元收購紐約第五大道720號物業,又指出Prada發言人及賣方均未有置評。

報道指出隨著樓價下跌及借貸成本飆升,衝擊房地產市場。可是包括汽車生產商現代汽車等企業,卻透過直接買入物業以擴充在紐約業務。

日前公司宣布斥資4.25億美元收購第五大道724號物業,並於公告內指出從1997年起已租用該物業。公司亦指出在住宅﹑酒店及零售投資湧入下,第五大道旗艦物業所在的地區擁有很高戰略價值。

