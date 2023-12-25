聖誕快落｜A股掛牌遊戲股股價跌停板　當局稱會修改網遊意見稿

內地國家新聞出版署上周五（22日）對網絡遊戲發出徵求意見稿，引發騰訊（0700）及網易（9999）等在港掛牌﹑從事遊戲業務的上市公司股價下瀉，單是騰訊及網易兩大藍籌股，在當日蒸發逾5,000億元市值。

雖然其後當局指出徵求意見稿會修改完善，但是在內地A股上市的遊戲股，於周一聖誕節（25日）股價持續持下跌，其中三七互娛（深圳﹕002555）﹑巨人網絡（深圳﹕002558）及愷英網絡（深圳﹕002517）均跌10%停板。



國家新聞出版署上周五發出徵求意見稿，指出網絡遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵。當局有關負責人於翌日回應時表示，對於各方就第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，當局將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

第十七條為禁止在網絡游戲中設置強制對戰，第十八條為限制游戲過度使用和高額消費，要網絡游戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡游戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡游戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

不過整體A股卻上揚，其中上證升2點，報2916點，深成指數升29點，報9250點，創業板升5點，報1831點。