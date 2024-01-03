國泰傳購新機取替機齡較長中型寬體客機　公司指按計劃擴展機隊

據《彭博》引述知情人士指，國泰航空（0293）向空中巴士（Airbus）和波音（BA）索取報價，擬訂購新飛機來取替機齡較長的中型寬體客機。



該消息人士表示，該兩間飛機製造商已收到潛在數十億美元計訂單的資訊需求書，但強調相關提案無法確保最終會否購買。

據報道，國泰或會在波音787 Dreamliner或空中巴士的A330neo或更先進的A350機款之間作選擇。國泰未回覆《彭博》置評請求。

國泰據報擬購新機以代替機齡較長的中型寬體客機。（資料圖片／余俊亮攝）

其後國泰回覆《香港01》時指出，公司為配合發展計劃﹑提升客戶的體驗，以及支持香港作為國際航空中心，承諾繼續擴展及更新機隊。同時作為一間以香港為家的航空司，對香港未來的樞紐地位充滿信心。近期公司已宣布會購入32架A320neo及A321neo飛機，以及落實預訂6架A350F貨機，並且已鎖定額外購入20架飛機的權利。有關購買飛機計劃，會讓日後公司迎來超過70架新飛機。

國泰指出會視乎未來發展以檢視機隊，並會按未來客﹑貨運業務發展，對中型寬體機作考量。公司亦指出已有明確的計劃，包括購入新飛機﹑機艙產品及貴賓廊等，以提升客戶體驗，又指出在明年底待777-9客機加入公司機隊。