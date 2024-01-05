嘉華國際與14間銀行簽訂40億貸款　專注本港及內地一、二線城市

嘉華國際（0173）今天宣布與14間國際及本地銀行於日前簽訂40億元循環貸款及定期貸款（貸款額度）。儘管市場充滿挑戰，這項貸款額度獲銀行的熱烈支持，錄得超額認購。

貸款額度分為兩部分，金額為40億元，期限為三年，並設有兩項一年期延長貸款選項。由嘉華國際提供擔保，並由其全資附屬公司 K. Wah Financial Services Limited 作為借款人。

貸款額度的款項將由集團用於部分償還現有於今年3月到期的40億元俱樂部貸款的已提取部分，其餘款項將用於集團的一般企業資金需求。

貸款額度最初以30億元金額推出，銀行界反應踴躍，所獲承諾總額遠超40億元，反映集團財務狀況穩健、資本管理審慎，以及與銀行保持良好商業關係。嘉華國際執行董事呂慧瑜表示：「本人感謝銀行界對嘉華國際的大力支持。集團很高興看到銀行界的積極響應，將貸款額度規模從最初的30億港元目標擴大至最終的40億港元。」

呂慧瑜補充道：「儘管中國和全球依然存在很多在經濟上或其他方面的不確定性，內地和香港的經濟增長仍能保持韌性。我們審慎地認為，已推出和即將推出的刺激性措施將穩定香港和內地的房地產市場。集團將繼續專注於香港及內地的一線或二線城市，以升級置業者為目標，發展優質項目，做好準備把握香港及內地市場的任何機遇。是次貸款額度再次體現銀行界對集團發展策略和持續增長的信心。」