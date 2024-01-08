兩大利好因素頓失　陸東批港樓步「長期熊市」　股票看好這個板塊

樓市高位累瀉約15%，星級分析員陸東直言，對於港樓市看法較市場為淡，認為已進入「長期熊市」，因過往支持樓市的兩大因素包括零息環境，及政府推地步伐緩慢已不復存在。

同時，他稱，利息環境正趨於正常化，令買樓收租吸引力下跌，即使今年美國預計開始減息，幅度也不會太大。土地供應方面，政府在無反對聲音下變相不再是限量供應。相較對於移民潮並不特別憂慮，認為只要營商環境及社會秩序理想，能夠吸引人前來。

陸東在出席東亞銀行論壇時表示，本港寫字樓市道方面，由於完成及推出快令供應增加，目前空置率與住宅市場相若，故此對於港股收租股前景，態度有所保留。不過，零售市場應已見底。

電動車・中國電動車・比亞迪・BYD：圖為2023年10月31日，一輛比亞迪秦（Qin）型號汽車在中國北京的街道上行駛。（Reuters）

看好大灣區及內地新能源板塊機遇

港銀行股方面，他表示，港元拆息上升有利提升港銀利息收入，而港銀對於內地風險敞口不算太高，港住宅貸款業務業務風險不大，但商業寫字樓貸款存在較高風險，需要留意相關壞賬風險。另外，港交所（0388）屬於獨市生意，互聯互通等政策相信有所利好。

他並看好大灣區及內地新能源板塊機遇，當中後者有政策支持，太陽能及電動車行業在環球市場具備競爭力，並特別提及比亞迪（1211），笑稱雖然沒有買其股票，但有興趣買入其實體車，其由於自己製造零部件，在成本及價格方面均具備優勢。