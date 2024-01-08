中植破產清算申請火速獲受理　外電︰中國領導層快馬加鞭解決事件

負債逾4,000億人民幣的中植企業集團，申請破產獲北京法院受理，外媒報道指，中國領導層以異常迅速的方式設法解決中植企業集團這個影子銀行巨頭倒閉後的問題，突顯中央在經濟陷入困境之際更加側重遏制金融風險。

《彭博》引述知情人士表示，高層官員在10月得出結論，破產將是限制中植系對金融市場造成衝擊的最有效方法，距離中植及其子公司數十種理財產品逾期兌付不到三個月；因討論內部事務，知情人士要求匿名。

知情人士補充道，中植聲請破產清算，當局在12月末受理該案，法院上週披露此事。處理的速度之快表明：領導高層在試圖防止房地產危機損害金融體系時，不太能夠容忍風險。雖然中植的債權人大多是富有的個人，而非金融機構，但它的崩跌標誌著中國有史以來最大規模的破產案之一，並可能為本已脆弱的消費者和投資者信心帶來更大的壓力，從而阻礙中國的經濟復甦。

彭博指出，中植此次聲請破產清算不同尋常，因為近年來在中國最引人注目的一些債務危機案例中，企業往往是先進行債務重組以避免正式破產。

總部位於北京的中閱資本創辦人孫建波表示，這表明中國正快馬加鞭解決歷史遺留問題，防止金融風險外溢。

國家金融監督管理總局在7月成立工作組，全面摸排中植企業集團風險，知情人士表示，推動中植聲請破產即基於這項摸排。

北京市第一中級人民法院上周五在其微信公眾號上稱，中植企業集團以不能清償到期債務、「明顯」缺乏清償能力為由聲請破產清算，該院裁定受理此案。分析師估計，這家在巔峰時期擁有超過1萬億元人民幣（1,400億美元）資產的金融巨頭，可能會給投資者帶來高達560億美元的損失。