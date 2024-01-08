法巴指去年港股市場回購額近1260億元　北水對港股持逢低吸納態度

去年本港上市公司積極進行回購。法巴亞太區宏觀研究統籌兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成指出，去年本港上市公司回購總額約為161億美元（約1,257億元），達到歷史高位，當中大部份回購金額集中於5至6間大型公司。不過近期回購情況亦蔓延至中小型企業。



惟呂成明言難對今年上市公司回購情況進行預測，因本港企業不會像美國上市公司公布回購計劃，及於美國證交會（SEC）有檔案供翻查，只能在企業回購後從公司公告得知。

談及對今年港股取態時，呂成表示會持有「中性」看法，又指出原因在於過去數年，已反映出A股及在港上市的內地企業對政策相當敏感，可是政策的透明性及實施情況仍較模糊，影響港股市場表現。他又預期今年MSCI中國的目標為57.5。

料美長債息回落速度較慢

他亦留意到縱使港股處於弱勢，內地投資者仍持續入市，並有強烈逢低吸納心態，當港股下跌時相當投資者交投更為活躍。同時亦鍾情於交易所買賣基金（ETF）。

另一方面該行大中華區外匯策略主管王菊預料，今年聯儲局將減息175點子，若今﹑明年兩當局每年減息1.5厘，預料至今年底時2年期國債孳息率將回落至3.3厘。惟長債息回落速求則會較緩慢。