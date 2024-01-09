NVIDIA股價飆逾6%破頂　晶片獲4間中國電動車企使用　包括理想

NVIDIA英偉達（美：NVDA）股價創歷史新高，昨夜收升6.4%報522.5美元，現盤後仍漲0.8%報526.9美元。據報，Nvidia計劃在今年第二季開始量產一款為中國設計的人工智能（AI）晶片H20，以符合美國的出口規定，該計劃較原定於去年11月的推出有所延遲。



報道又指，H20晶片最初的產量將受到限制，Nvidia將優先滿足主要客戶的訂單。另外，除H20晶片外，Nvidia還計劃推出另外兩款符合美國新規的晶片。早前有消息指，內地企業不願使用NVIDIA的限速芯片，現看來NVIDIA似乎未因此「失寵」。



小米、理想等4間電動車廠均將採用其AI技術

9日，在拉斯維加斯電子展(CES)大會上，Nvidia宣佈有4間中國電動車品牌將使用其AI技術，作為自動駕駛系統的電腦，凸顯英偉達在美國向中國實施更嚴格的出口晶片規定後，仍決心擴張中國市場。

理想汽車（2015）將為下一代電動車選擇英偉達DRIVE Thor中央車載電腦，設置內置的AI運算平台，以提供自動駕駛和停車、乘客監控、以及AI座艙功能。據稱Thor單顆算力高達2000 TOPS，是Tesla FSD芯片算力的14倍。而長城汽車（2333）、小米（1810）汽車及正衝刺紐約上市的吉利（0175）旗下極氪汽車（ZEEKER）將使用其NVIDIA DRIVE Orin，提供支援的人工智能汽車。

小米創辦人兼執行長雷軍2023年12月28日在北京出席公司首款電動車SU7發布會，並發表講話。（Reuters）

或未因騰訊阿里轉投「失寵」

《華爾街日報》消息指，阿里巴巴（9988）與騰訊（0700）均向NVIDIA反映，不願購買速度較慢的人工智能AI芯片，因而轉向華為購買國產芯片，同時計劃使用更多可以「內部開發」的晶片。與此同時，百度（9888），抖音Tik Tok母企字節跳動，據報也對英偉達芯片「興趣寥寥」。然視其近來強勁表現，似乎並未受其過多影響。

三款桌上型電腦芯片新產品 搶佔「AI PC」市場

此外，NVIDIA還推出3款帶有額外組件的新型桌面電腦圖像產品，便於在個人電腦使用AI，而無需依賴遠端服務，搶佔「AI PC」市場。新產品包括售價999美元的GeForce RTX 4080 SUPER，799美元的RTX 4070 Ti SUPER，和售價599美元的4070 SUPER。