Tesla於內地將部份版本Model 3及Model Y減價。



據Tesla於內地官方網頁顯示,Model 3後輪驅動煥新版售價由26.14萬元(人民幣‧下同)降至24.59萬元,長續航煥新版售價則降至28.59萬元。

ModelY後輪驅動版售價降至25.89萬元,Model Y長續航版售價降至29.99萬元。

Tesla:A Tesla sign is pictured outside the Tesla Gigafactory 2 in Buffalo, New York, U.S., February 13, 2022. (Reuters)