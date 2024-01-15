李嘉誠基金會與香港迪士尼合作　招待4000名在港外傭進場歡渡假期

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）與李嘉誠基金會合作，於1月7日及14日連續兩個星期日，合共招待超過4,000名外籍家庭傭工。



基金會資到場玩的外傭，當中包括了150元餐飲券﹑地鐵車飛及優先入場門票。迪士尼除贊助部分門票及場地以外，更在原野劇場為他們上演兩場獅子王慶典的特別演出，加入互動元素，增加現場氣氛。

「外籍家庭傭工是香港社會中的重要一員，他們每天孜孜不倦地為不同家庭提供服務。」香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭續指：「我們的菲律賓藉演藝人員是香港迪士尼大家庭的第二大群體，我們亦非常感激他們所作的貢獻。」

李嘉誠基金一直對本地社區和外傭相對關心。除了今次邀請4,000在港服務的外傭去迪士尼樂園外，以往曾邀請外傭參加過多次活動，包括於2023年1月邀請2.6萬名服務香港的外傭、疫情期間守護香港的醫護及福利機構，免費乘坐「新春幸運摩天輪」及參與嘉年華攤位遊戲。在2022年疫情期間外傭很久沒回鄉，便邀請2,000名外傭觀看電影，於2021年包場邀請4,000名外傭到海洋公園新開幕的水上樂園。