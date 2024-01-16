東亞予恒指未來12個月目標價19500點　料息口轉勢三大板塊可跑出

東亞銀行發佈2024年投資展望，該行預計恒指未來12個月的目標水平為19500 點，市盈率（PE）目標為9倍，料全年每股盈利可按年增長10%至2,170元。針對今日恒指失守萬六關，以及近期低迷表現，該行表示，恒指成分股以增長型科技股佔比大，且多為外資持貨，沽壓沉重。其實價值型相關股份，包括高息股、公用股等表現並不似指數悲觀，只是在比重上跑輸。因此該行預計，公用及電訊板塊將跑出。



在美股方面，該行提出今年恰逢「大選之年」與「利率拐點」，經濟下行風險不容忽視，但美股料仍領跑全球。值得留意的是，該行財富管理處首席策略師李振豪提出，美股需關注板塊「乾坤挪移」，即科網龍頭貢獻了去年美股絕大部分升幅，反映出市寬非常狹窄。全球資金蜂擁泊入寥寥數隻股屬實罕見，需警惕千禧年炒作科網泡沫的歷史教訓，籲投資者轉投價值型高息股份。



東亞銀行預計恒指未來12個月的目標水平為19500點。（盧翊銘攝）

科技股沽壓沉重累恒指 3月為關鍵時間節點

對於恒指的點數預測，該行指出過去十年間，恒指PE約為11.5倍，此次目標點數對應的9倍PE實則已經較歷史平均數據低2.5個標準差，因此並不算難以實現。

而恒指成分股中，以增長型股份佔比大，且多為中資科技股，外資持貨亦不菲。因此中資科網勢弱，拖累大盤全線走低，但價值型相關股份其實基本面未受影響，包括高息股、公用股等表現，並不似指數悲觀，只是在比重上跑輸。

陳偉聰提出，3月為值得留意的關鍵時間節點，有三大潛在事件有望刺激港股。首先，內地將於3月召開「兩會」，若中央政府能釋出「大約5%左右」的經濟增長目標，將有助避免拋售潮再現。此外若中央政府主動加大槓桿及增撥財政開支，重啟PSL等政策性金融工具化解隱性債務，都將有望刺激港股反彈。其次，儘管該行預計需從年中方可期美聯儲減息，但不乏有市場聲音預測，3月亦有減息可能。最後，內地仍有政策放寬空間，有望在農曆新年前後，即2至3月開始降息降準。

東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，3月「兩會」出台的政策將非常關鍵。（盧翊銘攝）

籲增持價值型公用、電訊股

出於市場普遍預計美國息口見頂，因此將支持美債利率曲線下移、人民幣匯價轉強、港元同業拆息回落，此幾項均屬有利提振港股估值因素。而在過去4次美息見頂至減息初段期間，恒指均錄得正回報，平均升幅達25%。

息口變化下，三大板塊有望跑出：其一為高收益價值型股，包括本地公用股、電訊股、REITs等；其二為美元比港元計價債務總量及佔比較高股份，包括本地地產股、本地公用股、本地綜合企業、澳門博彩股、航空營運及租賃股；其三則為黃金相關股份。但陳偉聰也提醒，地產收租等股份修復仍需要時間，此外儘管美元與黃金走勢總呈負相關，但黃金價格提振未必一定利好金礦股，投資選擇時仍需留意。

儘管如此，論及今年首季值得投資的板塊，該行還是對科技股與中資電訊股，看高一線。科技板塊中，尤其以新能源汽車板塊與智能手機供應鏈相關股份最受青睞。

東亞銀行財富管理處首席策略師李振豪提出，今年關注美股的板塊輪動，需重於觀察點數。（盧翊銘攝）

料美國10年期國債收益率4.11厘

而在外部市場，該行表示美國總統大選年間，美股表現總是完勝。科技熱潮雖不減，但過分集中恐引發歷史上科網泡沫事件重現，因此建議投資者有序增持價值型股份，以對沖增長型股份隨時轉弱的風險。該行預計美國上半年GDP增速將降至0.2%，惟等第3季可反彈至1%，年底更可增至1.6%。此外，該行預計美國2年期、10年期國債收益率的合理水平應分別為3.96厘、4.11厘。

而在貨幣層面，料人民銀行短期內仍將維持較為寬鬆的貨幣政策護航經濟，人幣應中性向好；而日本央行的貨幣政策「轉鷹」計劃將慢速進行，日圓整體走勢仍然正面。