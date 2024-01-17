港股瀉近600點兼見自22年11月以來新低　友邦挫近半成　ATMXJ低收

美國股市於周二（16日）假期後復市，表現失色，三大指數均低收，其中道指跌231點或0.6%，反映科技股走勢的納指跌28點或0.2%。亞太區股市今日（17日）早段走勢個別，日股升逾500點，企穩36100點，澳洲及韓國股市則向下，其中韓股跌逾1%。匯市方面，美元日圓上揚，惟對歐元及英鎊均偏軟。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段向下，紐約期金價格則輕微上揚。



【16:32】

港股今日表現相當疲弱，一度跌逾600點兼失守15200點，再見自2022年11月初以來低位，大市今日跌勢相當全面，當中醫療股﹑內房股及科技股均成為投資者沽貨對象。同時交投明顯較上日活躍，全日成交額逾1,300億元。

恒指收市報15276點，跌589點，國指跌210點，報5132點，科指跌165點，報3160點，成交額為1,305.4億元。

醫藥股表現疲弱，阿里健康（0241）瀉8.6%，京東健康（6618）跌7%，平安好醫生（1833）跌5.1%。藥明生物（2269）跌5.3%，中生製藥（1177）跌3.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌4%，騰訊（0700）跌2.8%，美團（3690）跌穿招股價，收市報68.75元，跌7%，小米（1810）跌4.9%，京東（9618）跌6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.9%，收市報57.95元，港交所（0388）跌3.6%，友邦（1299）跌4.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.1%，蔚來（9866）跌9.8%，小鵬（9868）跌9.6%，比亞迪（1211）跌4.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌6.8%，雅居樂（3383）跌7.1%，碧桂園（2007）跌5.9%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌6.3%，雅生活服務（3319）跌4.8%，華潤萬象（1209）跌4.9%。

今日港股再下試至自2022年第四季低位，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為若大市處於15000至15500點之間，投資者毋須過份看淡。大市於本月內累計跌幅約9%，技術上有反彈可能。她又指出一旦失守15000點，屆時不排除大市將下試14600點以下。

【15:14】

內地股市低收，上證收市報2833點，跌60點，深成收市報8759點，跌232點，滬深300指數收市報3229點，跌71點，創業板指數收市報1699點，跌52點。

港股方面，恒指最新報15239點，跌626點，國指跌226點，報5117點，科指跌182點，報3143點。

【14:52】

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報15236點，跌629點，國指跌223點，報5119點，科指跌180點，報3145點。

美團（3690）失守招股價69元，股價一度潛水，最新報69.05元，跌6.6%。

阿里健康（0241）及京東健康（6618）均跌7.7％。

安踏（2020）跌6.6%。

【13:45】

港股跌勢進一步擴大，一度跌逾500點，低見15362點。恒指最新報15370點，跌495點，國指跌175點，報5168點，科指跌140點，報3185點。

目前有11隻藍籌股跌幅逾半成，阿里健康（0241）跌6.9%，京東健康（6618）跌6.7%，新奧能源（2688）跌6%。

【12:21】

港股繼續尋底，今早更一度低見15401點，再度自2022年第4季以來新低。恒指半日跌446點，中午收市報15419點，國指報5183點，跌160點，科指跌128點，報3197點，成交額為620.6億元。

港股今早跌勢相當全面，海爾智家（6690）為少數錄得升幅的藍籌股。

科技股疲弱拖累大市表現，美團（3690）更一度觸及69元招股價，中午收市報69.9元，跌5.4%。騰訊（0700）跌2.9%，阿里（9988）跌2.8%，小米（1810）跌4.2%，京東（9618）跌4.1%，百度（9888）再次跌穿百元關，報96.85元，跌3.8%。

內房股表現失色，龍湖（0960）跌4.7%，中海外（0688）跌4.2%，潤地（1109）跌4.5%，恒大（3333）跌2.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低見58.05元，中午跌58.35元，跌1.3%，港交所（0388）跌3%，友邦（1299）曾失守60元，最新報60.3元，跌3.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2%，蔚來（9866）瀉9.6%，比亞迪（1211）跌5.2%。

【11:08】

港股跌432點，報15433點，國指跌151點，報5191點，科指跌119點，報3206點。

美團（3690）曾觸及69元，險守上市價，最新報69.95元，跌5.3%。

龍湖（0960）跌5%。

【10:27】

港股失守15500點，最新報15447點，跌418點，國指跌149點，報5193點，科指跌119點，報3206點。

阿里健康（0241）跌6.9%，京東健康（6618）跌6.2%。

美團（3690）跌5.3%，最新報70.05元。

【09:58】

大市跌幅擴大至逾300點，並考驗15500點，恒指最新報15519點，跌346點，國指跌121點，報5222點，科指跌98點，報3226點。

美團（3690）跌4%，最新報71元，阿里健康（0241）跌4.9%，京東健康（6618）跌4.7%。

【09:40】

港股跌幅進一步擴大，最新報15604點，跌261點，國指最新報5250點，跌92點，科指跌74點，報3251點。

騰訊（0700）跌1.9%，招行（3698）跌1.9%，美團（3690）跌2%。

恒隆地產（0101）逆市升2%。

【09:25】

恒指最新報15764點，低開101點，國指最新報5301點，低開41點，科指最新報3294點，低開31點。

阿里（9988）低開0.6%，最新報68元，騰訊（0700）低開1.9%，美團（3690）低開2%，小米（1810）低開1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.5%，報58.8元。港交所（0388）低開0.4%，友邦（1299）低開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.2%，雅居樂（3383）平開，碧桂園（2007）平開。

汽車股方面，理想（2015）高開0.3%，蔚來（9866）低開4.1%。