內地去年12月失業率5.1%　將不再公布包括在校生的失業率

國家統計局發佈數據顯示，2023全年全國城鎮調查失業率平均值爲5.2%，比上年下降0.4個百分點。12月份，全國城鎮調查失業率爲5.1%。



當局表示本地戶籍勞動力調查失業率爲5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率爲4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲4.3%。不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力調查失業率分別爲14.9%、6.1%、3.9%。

國統局又指出，內地31個大城市城鎮調查失業率爲5%。全國企業就業人員周平均工作時間爲49小時。全年農民工總量2.9753億人，比上年增加191萬人，增長0.6%。其中，本地農民工1.2095億人，下降2.2%；外出農民工1.7658億人，增長2.7%。農民工月均收入水平4,780元人民幣，比上年增長3.6%。

國統局又表示高度重視勞動力調查制度完善工作，結合社會提出的建議意見，組織相關部門和專家深入探討，研究國際標準和各國經驗做法，並開展實地調研，認真梳理研究失業率的統計方法和統計口徑，從充分考慮國情的角度出發，對分年齡組失業率統計進行了調整完善。關於發佈方式，今將按月在國家統計局數據發佈庫中發佈不包含在校學生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力失業率，相關數據可以在數據發佈庫中查詢。