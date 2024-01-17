大新指北上消費帶動人民幣信用卡簽賬增50%　定存息將保持競爭力

大新銀行零售銀行處銀行產品部主管文浩霖表示，今年美國息口政策仍存不確定性，雖然今年以來整體定存息率已較去年高峰回落，但仍會保持競爭力，適時推出存款優惠，令存款業務能保持穩定增長。包括每季度推出不同存款推廣，針對全新或現有客戶，推出快閃存款優惠，以及在客戶不同人生階段，推出不同存款服務。



適時推出定存優惠

信用卡業務方面，大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼表示，抓緊北上消費時機，第四季推出電子錢包綁定及跨境簽帳優惠，以帶動信用卡消費，相關交易量錄得雙位數字增長。今年整體包括北上消費簽帳，望保持雙位數字增長，年內會和電子錢包深化合作推出更多優惠。

她表示自中港從去年2月恢復全面通關，加上人民幣匯價下降，以致北上消費成為不少港人周末及長假期的活動，因而帶動銀聯信用卡的簽賬，當中人民幣簽賬額錄得按年超過 50%增長。

望今年整體信用卡消費包括北上消費有雙位數增長

除了北上消費，港人在去年下旬開始外遊意慾持續升溫，機票、酒店和海外簽賬等旅遊相關消費按年錄得超過5成增長，整體信用卡消費較去年錄得雙位數增長,各類消費均有顯著改善，尤其在餐飲、網上簽賬及旅遊交易方面均錄得雙位數增長

對於港人北上會否影響港中小企貸款業務，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，餐飲業中小企僅佔整體中小企客戶10%至20%，去年新造貸款按年上升逾1倍，大新利用數碼科技簡化中小企貸款申請及審批流程 ，今年望實現網上開戶。

料上半年按揭借貸市場仍淡靜

私人貸款業務方面，大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，整體按揭市場有所放緩，預計上半年該業務仍會偏向淡靜，但不會傾向透過提升現金回贈方式來吸客，令成本增加。去年整體私人貸款業務按年增單位數字，經數碼渠道申請宗數按年增25%。

稅貸業務方面，今年每宗貸款平均額為20至40萬元、還款期12個月，獲批實際年利率按年增1.5到2厘，至4至5厘，電子渠道申請佔比約4成。