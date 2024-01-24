金管局聯人行推「三聯通三便利」措施　便利港人大灣區滙款買樓

亞洲金融論壇今日（24日）召開，結束議程後，金管局總裁余偉文宣布，已與人民銀行密切商議，與人行潘功勝行長亦溝通過，推出「三聯通，三便利」措施，加強與內地債券的互聯聯通。



余偉文表示，內地債券成為國際投資者資產配置的一部分，期望加強內地債券擔保品功能，便利國際投資者運用債券靈活管理流動性。這是首次在離岸市場確立境內債券的擔保品功能，具有里程碑的意義。而債券通項下債券，納入金管局人民幣流動資金安排合格抵押品，將於2月26日起生效。

內地證券納入合格抵押品。（資料圖片）

內地證券納入合格抵押品

一、將「債券通」項下債券，納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品。

二、進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購（含「債券通」管道）。

三、優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。

新措施便利港澳居民大灣區買樓。（資料圖片）

余偉文表示，當下不少具有買樓潛力的港人，因資金無法進入內地而未能在內地買樓。因此，局方稍後會公布與大灣區9個城市，無論一手、二手買樓支付便利化的細節。而內地與本港跨境貿易密切，對於支付與徵信等要求迫切，有利於大灣區一小時生活圈構建。

便利港澳居民大灣區買樓

四、在大灣區實施港澳居民購屋支付便利化政策，較好滿足港澳居民置業需求。

五、擴大跨境徵信合作試辦範圍，以香港與深圳作為試點，便利深港企業跨國融資。

六、深化數位人民幣跨國試點，將通過轉數快等途徑，便利增值服務。

陳茂波否認措施為提振股市。（鄭文玥攝）

陳茂波否認措施為提振股市

對此，陳茂波特別回應稱，選擇此時推出並非為提振股市，而是與內地增強互聯互通。證監會行政總裁梁鳳儀亦稱，跨境理財通等全新互聯互通渠道，對於香港而言是新的機遇。