中港推6項金融深化措施　各大行表態　中銀香港撐債券納抵押品

人民銀行及香港金管局決定推出深化合作6項舉措，包括金融市場互聯互通、跨境資金便利化等方面，總體可概括為「三聯通、三便利」，本港金融機構紛表示歡迎。

中銀香港︰歡迎擴大人民幣流動資金安排合資格抵押品

在中國人民銀行與金管局共同推動下，金管局今天﹙24日﹚發佈了《擴大人民幣流動資金安排合資格抵押品》公告，中銀香港對此表示歡迎。

中銀香港副總裁徐海峰表示：「是次公告首次將債券通『北向通』渠道下的內地銀行間債券市場債券納入人民幣流動資金安排合資格抵押品名單，一方面豐富了香港參與人民幣業務的認可機構管理人民幣短期流動性時可使用的抵押品種類，使市場參與者可更有效的利用金管局提供的機制管理人民幣流動性，助力離岸人民幣市場的穩健發展；同時，債券通『北向通』渠道下銀行間債券市場債券被納入名單，是有序啟動在岸人民幣資產抵押品功能和應用的有益嘗試，人民幣債券融入國際擔保品市場最佳實踐的又一突破。中銀香港將持續積極參與離岸人民幣市場建設，為鞏固香港離岸人民幣樞紐地位、強化香港國際資產管理中心、風險管理中心、助力人民幣國際化，建設金融強國貢獻力量。」

渣打︰進一步推動人民幣國際化的進程

渣打銀行香港行政總裁禤惠儀表示﹕「渣打香港歡迎及支持今日公佈的『三聯通、三便利』深化措施，在個人跨境投資、置業、支付及企業融資等多方面提供更多便利，強化兩地金融市場的互聯互通。

當中，進一步允許境外投資者參與境內債券回購業務，將提升人民幣債券市場的流動性，增加對國際投資者的吸引力，而將『債券通』持有的優質債券納入金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品，可增加『債券通』債券的使用場景，讓債券持有人更靈活運用債券工具作投資的同時，亦發揮流動性管理的功用，進一步推動人民幣國際化的進程。我們相信這一系列措施，將強化香港作為主要離岸人民幣中心的角色，鞏固香港作為超級聯繫人和國際金融中心的地位。」

恒生︰歡迎及支持深化內地和香港金融合作新舉措

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「恒生銀行（『恒生』）歡迎及支持深化內地和香港金融合作的『三聯通、三便利』新舉措。該舉措有利進一步推動大灣區金融市場互聯互通和便利跨境資金流動，鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。其中發佈優化粵港澳大灣區跨境理財通業務試點實施細則可為大灣區的個人投資者提供更多樣化理財產品的選擇和無縫的跨境財富管理體驗，為三地金融業界開闢更廣闊的市場，進一步促進人民幣跨境流動和使用。」

該行又稱，自跨境理財通在2021年正式啓動以來，恒生在此方面的業務發展愈趨成熟。在新優化措施下，恒生為「南向通」客戶提供的理財產品將增加至超過220種涵蓋不同資產及市場之基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品以供選擇，當中包括最新獲納入合資格產品類別的香港證監會認可並投資大中華區的基金，進一步滿足大灣區個人投資者便捷地投資於本地及海外資產的需求。同時，恒生的全資附屬公司 ─ 恒生銀行（中國）有限公司（「恒生中國」）亦為「跨境理財通」北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。