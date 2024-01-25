換新鈔2024｜三大發鈔銀行今起換鈔　中銀渣打稱備貨充裕

農曆新年將至，三間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打今日起至2月9日，可兌換新鈔及「迎新鈔」，今日起一連三天會提早1小時，於早上8時營業。



渣打首日分行兌換新鈔人流按年增30%

中銀香港表示，今天為兌換新鈔首日，早上有不少市民到本行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。除手機銀行外，該行今年新增網頁預約新鈔服務，網上預約名額較去年增加一倍，由於市民反應熱烈，預約名額已全滿。

中銀香港分行設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，提供總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔。該行指出，分行同時備有充裕「迎新鈔」，市民無須領籌也可兌換。

中銀派發電子利是按年增逾兩成

隨著電子支付愈趨普及，市民亦喜愛派發電子利是，2023年新春期間，中銀香港客戶透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是的總金額按年增長逾兩成，總筆數更按年增長逾四成。該行今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone利是」服務，鼓勵客戶以更便捷環保的方式派利是。

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，今年是全面復常後首個農曆新年，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成，網上預訂新鈔服務更是開放首日隨即爆滿。

分行備「迎新鈔」數量按年增逾1倍

渣打今年新增網上預訂「迎新鈔」套裝，反應理想，每六個網上預訂兌換服務的市民，就有一個選擇「迎新鈔」套裝，因此分行預備的「迎新鈔」數量亦較去年增加超過一倍。與此同時，電子支付及電子利是近幾年越來越受歡迎，去年農曆新年首五日，該行客戶派發電子利是的數量較四年前增加超過7倍。

為加快兌換流程，渣打香港全線分行從今日起一連三天，提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，縮短市民排隊輪候時間。部份分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。