應對「職場綠茶」　先祛魅　再取其精華　去其糟粕｜知薇

與好友聊天，她訴苦，最近飽受新同事的折磨，實在看不慣那位同事的種種行為，包括諂媚討好上級、欺負同級下級、表面專業勤奮、背後推卸責任。而最令人發指的是，這位同事害得同級下級很慘，卻很受上級喜愛和器重，活脫脫一個「職場綠茶」。

正如，生活中的「綠茶婊」，虛情假意地迷惑眾生，大多被女性所反感甚至討厭，男性卻看不出來她們的心機，甚至很受落和迷戀她們。職場中的「綠茶」，能力未必拔尖，在當權者面前善於曲意逢迎而深得歡心，背後利用小動作和手段欺上瞞下，讓同事恨得牙癢癢，卻只能眼睜睜看著她們拿到結果和連連上位。

知薇勸好友，看不慣和生悶氣並不解決問題，不如先對「職場綠茶」祛祛魅。祛魅，西方哲學用語，表示剝去事物表面上虛假的東西，恢復事物的本來面貌。用在這裏，就是穿過綠茶們花招的表象，看到她們行為的本質。

很簡單，綠茶能暫時放下自我的需求，先專心看透當權者最深層和底層的需求，再願意放低身段和毫無保留地滿足這些需求——拿到貴人支持和成事後，綠茶自我的需求也最終會得到滿足。比如，當權者們位高權重，身邊刀光劍影，難免深感「高處不勝寒」，而心底脆弱得很，渴求他人全然的擁戴和支持——這也正是為何古代皇帝身邊多佞臣、少諫臣——誰不愛經常被人認同追捧呢？誰愛整天被人批評指正啊？

知薇繼續為好友支招，職場「非綠茶」們，通常專業能力不俗、仙風傲骨、不屑為五鬥米折腰，而錯失了入貴人法眼和心尖的機會。在心平氣和地祛魅看透後，其實很值得向綠茶們學幾招，將其思維和行為模式的精華，融入自己的職場能力體系，為我所用，發揮功效。比如，綠茶們對目標的專註力、看透人性的能力、放低身段的願意、給出需要的魄力、甚至做戲精的舞臺表現力等。構建起這些軟實力，再配合上原有的專業能力，「非綠茶」們簡直就是如虎添翼了。

大權在握的人，若能有如此全面平衡的人才輔佐，那就沒綠茶們什麽事了！