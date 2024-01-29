銀行收遮？　港富豪何崇本家族借財仔8500萬　利息高達20厘

近日外電消息稱，香港經濟及樓市前景未明，部分主要銀行停止向槓桿率較高或財政較弱的地產商提供借貸，迫使其轉向私人信貸市場。但其實除了地產商，上市公司、中小型公司以至資深物業投資者也受影響。有消息稱，恒生銀行（0011）長期客戶的何崇本家族，近期以高息向財務公司借入短期貸款，何崇本早年以個人名義為一位營商的親戚作擔保，向恒生借入一筆商業貸款，惟近年該借款人財困無力償還，何崇本由擔保人變成債務「上身」。



何家族持有本港不少貴價物業

據本地媒體引述市場消息稱，何崇本家族透過俗稱「財仔」的持牌放債人借入過渡貸款，估計是疏導手頭資金，以換取時間把旗下資產套現。據悉，該宗由何崇本擔保的恒生商業貸款，多年前已獲行方借出並持續滾存，目前未償還貸款總額涉及數億元，部分金額以何氏所持的優質物業作抵押，鑑於有關債務現時仍然維持付息，故按會計準則規範，恒生暫未需要就該項商業貸款作出提撥。

添利工業（0093）早前公布，旗下財務公司X8 Finance，同意向借款人何崇本家族（包括亨景公司、何崇本及何世榮）提供8,500萬元有抵押貸款，為期12個月，借款人以一項住宅物業的其中兩層及部分車位作抵押，全期平均息率計，年息率高達20厘，即借款人一年支付多達1,700萬元利息。

年逾八旬的何崇本為本港低調富豪兼慈善家，並為九龍企業創辦人的家族成員，曾任理工大學數學系教授。根據《商城雜記》在社交平台上的記載，九龍企業於1955年期間以200萬元資本註冊成立。資料顯示，何家族持有本港不少貴價物業，包括山頂種植道46號（共建有4間大屋）及山頂道3間獨立大屋等。故此，該如此富貴家族以高息向財務公司借錢，屬於罕見。

有消息稱，恒生銀行（0011）長期客戶的何崇本家族，近期以高息向財務公司借入短期貸款，何崇本早年以個人名義為一位營商的親戚作擔保，向恒生借入一筆商業貸款，惟近年該借款人財困無力償還，何崇本由擔保人變成債務「上身」。

借貸年息率高達20厘

報道亦引述香港信貸（1273）執行董事兼行政總裁謝培道表示，物業市道欠佳，一些現金流偏緊或高槓桿比率的公司，近期不惜支付高息也轉向財務公司借貸。自去年中起，該公司收到不少相關查詢及生意，當中包括上市公司、地產相關行業及資深物業投資者，「每宗借貸銀碼都較大」，由數千萬元至過億元不等，貸款年息率達「十幾廿厘」，均以短期過渡貸款為主。