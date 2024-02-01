慳家小富婆「分身家」妙用保險槓桿威力　600萬「變」3000萬

歌詞都有唱，「出左半斤力，想話攞番足八兩」，都甚為艱難。如果有人告訴你，攞600萬可以「變出」3000萬身家，你又會不會認為是來自KK園的騙案？然而，有保險業專家指，人壽保險其實用途多多，現時不少高增值人士，都會利用壽險槓桿特性，將財富倍大。數十年間，財富增值可高達80%。而除了倍大身家，壽險亦可在國外遺產稅上，發展「保身家」妙用，合法將「身家轉化成賠償金」，避免被當地政府大幅徵收稅款，我們且聽聽他是如何教路。



3000萬身家 身故後「變出」5400萬

不說不知，壽險有槓桿特性，運用得宜甚至可以為財富增值。從事大額保險生意的亞溢利集團（R.E. Lee Group）行政總裁盧啟賢（Calvin）憶述，自己有一個客戶為城中的隱形小富婆，擁有約3,000萬元總資產。但由於她有三名仍未結婚的女兒，害怕三名女兒將來沒有人照顧的關係，所以該名富婆生活非常節儉，連使用了十多年的座駕都不捨得換，為的只是希望各留1,000萬元生活費予愛女們。「按常理嚟講，要每人留1,000萬元，即係有3,000萬元鎖死，唔可以動用。但其實買人壽保險嚟做未來資產配置，要嘅資金其實遠遠少過呢個數目，自己生前仲可以使多啲添。」

盧啟賢指，只要動用600萬元，即可購買一份保額為3,000萬元的人壽保險，「槓桿」高達5倍。

他進一步解釋，以該富婆的年紀及身體狀況，只要動用600萬元，即可購買一份保額為3,000萬元的人壽保險，「槓桿」高達5倍。當中，受保人為自己，並將三名女兒列為受益人，將保險賠償金作平均分配。如此一來，該名富婆便可以將剩餘的2,400萬元，留給自己好好享受生活。「呢個案例入面，我哋甚至會建議向銀行借貸600萬元，用保單做抵押。低息年代嗰時，每年甚至只需要畀1至3%利息，就可以增加自己資金流動性，將筆錢再用嚟做投資，或者享受人生。」

若該名富婆希望將資金原封不動，傳承予三名女兒，她們除了可以獲得2,400萬元資產外，更額外可獲得3,000萬元的保險賠償金。在不用任何財技操作下，即可獲得共5,400萬元的財富，增幅高達80%，充份展示保險槓桿術的精髓。

環球「稅魔」肆虐 壽險化身家守護網

然而，壽險除了可將財富滾大，亦可以發揮「保衞身家」作用。Calvin指，雖然香港出名稅率低，遺產稅已消失多年，但隨著港人移民到海外，遺產稅亦成不少人頭痛的問題。故其籲，移居前同樣要提前做好規劃，以免辛苦得來的財富被打折扣。他舉例指，每個地方的遺產稅有所不同，如日本遺產稅高達55%、而港人移民熱門地英國，遺產稅亦高達40%。

日本遺產稅高達55%。

「我哋曾經有個身家有1億美元（約7.8億港元）嘅日本籍婆婆，喺83歲高齡以4,300萬美元較高嘅保費，購買價值5,000萬美元嘅人壽保險，用意就係想減少政府所收嘅遺產稅。」他表示，原本婆婆有1億美元遺產留給後人，但當後人繼承該筆遺產時，要先付5,500萬美元遺產稅，方可承繼遺產，而其實際到手的資產，亦只剩下4,500萬美元。「講真5,500萬美元亦唔係一個小數目，如果後人突然無咁多現金喺手，亦會相當頭痕，等於『有夾萬無鎖匙』。」

反觀，該日本籍婆婆現時雖以較高保費購買該張人壽保險，但當其離世後，由於壽險中的保險賠償金並不屬於遺產一部分，故其總資產轉眼由1億美元，化為5,700萬美元。當扣除55%日本遺產稅後，婆婆總資產只剩下2,565萬美元。由於當婆婆去世後，後人可獲得5,000萬美元保險賠償金。換言之，最後婆婆有7,565萬美元資產，可以力保不失。但若婆婆沒有購買壽保的話，其資產於離世後，則只能剩下4,500萬美元，兩者相差可逾3000萬美元。

壽險賠償只要訂下指定受益人，無論賠償金金額多寡，都不用納入遺產之中。

財富「瀑布」 一代流一代

Calvin笑言，壽險賠償只要訂下指定受益人，無論賠償金金額多寡，都不用納入遺產之中， 提供猶似「免費信託」或「迷你信託」的功能。「可將身家變賠償，係會合法地慳返好多錢，又唔駛上繳政府。」而且保險賠償辦理遠較遺產容易，亦不需要經過冗長遺產處理法律程序，一舉多得。甚至可以演變成財富「瀑布」，錢滾錢，由一代傳承至下一代。

不過，他亦提醒，購買人壽保險亦有不少細節需要留意，由最大路的投保歲數、身體狀況、購買金額，至最細微的保險所使用貨幣單位、匯率、銀行息口走勢，都會對其最終價值有所影響，故詳情應向專業人士查詢。

盧啟賢提醒，購買人壽保險有不少細節需要留意。

值得一提的是，現時本港合資格的保險中介人有兩類，分別為保險經紀（INSURANCE BROKER）及保險代理（INSURANCE AGENT）。當中，保險經紀所代表的是投保人，他們會替投保人在保險市場中，尋找最佳和最合適的保險計劃，通常涉及專門保障範圍及較大保額的保單，如上述83歲的婆婆，未必所有保險公司都會接受這麼高齡的人士購買保險，故這些時候則需要找保險經紀去尋找適合自己的保險計劃。至於保險代理則只替一家保險公司工作，單一銷售旗下公司保險產品，故消費者亦應注意自己的需要。