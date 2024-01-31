領展委任歐敦勤為獨董　今年2月1日生效　將接替聶雅倫出任主席

領展（0823）宣布，委任歐敦勤（Duncan Gareth Owen）為領展的獨立非執行董事以及財務及投資委員會與提名委員會成員，於2024年2月1日起生效，他並會成為領展董事會的候任主席。



領展指出歐敦勤現年56歲，目前在倫敦證券交易所上市的房地產投資信託基金Workspace Group PLC擔任獨立非執行董事及董事會主席。此外，他亦為Sellar Property Group的董事會主席；該公司以倫敦為基地，是一家以設計為主軸的房地產發展商、投資者及資產管理人。

聶雅倫（圖中）將於明年1月31日退任領展董事會主席。

根據領展的企業管治政策規定，領展獨立非執行董事聶雅倫的最長9年服務任期將於2025年1月31日屆滿，故此其董事會主席任期亦將於同日結束。隨着聶雅倫的任期踏入尾聲，委任歐敦勤以候任主席身份加入董事會，符合領展就董事會主席一職的繼任規劃安排，可作適切交接。

聶雅倫表示：「領展已就主席繼任作出妥善安排。我很高興歐敦勤獲選為候任主席，他所具備的品格、知識、共同的價值觀及經驗，將帶領領展進入發展新里程。憑藉他在香港、亞太區以至全球房地產投資的專業知識，加上在推動業務增長上的卓越往績及豐富的上市公司董事會經驗，我深信他將會在我們邁向領展3.0戰略過程中，擔負關鍵角色。」