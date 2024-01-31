尹光與金管局合作推新歌宣傳防騙　光B提醒大家撳Link前要想清楚

撰文：顧慧宇
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不時亮相於政府宣傳短片﹑人稱光B的老牌歌手尹光近期人氣急升，新近更與金管局合作推出防詐騙歌曲，提醒市民妥善保護敏感個人及信用卡資料，不要輕率點擊超連結。

與詐騙相關銀行投訴個案增逾倍

金管局數據顯示，與詐騙相關銀行投訴數字持續上升，去年共收到1,201宗相關個案，為2022年555宗的兩倍多。相較香港警務處去年首10個月接獲33,923宗舉報詐騙個案，按年增52.1%，損失金額達72億港元。

為進一步警惕大眾提防釣魚信息，金管局與歌手尹光合作，推出「假Link 咪當真唔好備人昆」為口號的新歌及短片，提醒市民妥善保護敏感個人及信用卡資料，不要輕率點擊超連結。

尹光會在MV 中以不同搞鬼造型亮相載歌載舞，透過旋律及歌詞揭示多種常見釣魚詐騙手法，提醒大家撳Link前要慎重想清楚。

金管局又指出，首階段銀行間訊息交換已在去年6月推出，涵蓋5家本地系統重要性認可機構，並集中分享懷疑涉及詐騙及相關傀儡戶口活動的企業信息。金管局助理總裁朱立翹表示，部分個案涉及個人客戶，如果能夠分享相關信息，有助追踪資金和實時監察資金流向。

已推措施加強保障支付卡客戶

另外，鑑於銀行客戶使用支付卡模式轉變，同時涉及詐騙的相關未經授權交易持續上升，金管局於去年4月及6月推出33項措施，加強保障支付卡客戶。發出新指引後，銀行均優先推行相關措施。截止去年底，除個別銀行仍需時處理涉及複雜電腦系統改動的一些措施外，所有發卡銀行均已落實所有保障措施。

截止去年9月，全部28家主要零售銀行已經對可疑戶口實施實時監察，並會向潛在受害人發出警示，提醒其停止轉帳至不法分子戶口。去年10月至12月期間，銀行透過此系統共識別1,200多名潛在受害者，防止約1,800萬元損失。

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金融管理局
阮國恒
尹光