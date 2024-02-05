港鐵旗下MTR Lab稱完成投資6個項目　獲「reasonable」財務回報

港鐵（0066）旗下MTR Lab發佈2023年投資成果回顧，其透露，目前投資了包括Ampd Energy、iSBIM、WeMaintain等6個項目，並主要孵化了Carbon Wallet與UAS（都市通）2個子公司。公司董事總經理陳定邦表示，公司去年審閱了逾1,100個投資項目提案，其中21%涉及智慧城市、17%涉及可持續發展、15%涉及智慧出行，並笑稱「無驚收proposal（提案）到手軟」。目前投資項目已收到「reasonable（合理）」的財務回報，但公司並非僅以回報目的，希望在財務回報之上發揮協同效應，創造可持續價值。



投資展望方面，公司表示將主要致力於智慧城市以及可持續發展兩大領域，尋找投資機會。公司總經理王瑩提出，將對於房地產等建築科技、以及AI相關項目看高一線。同時她指出，由於大灣區許多城市已有值得借鑒的ecosystem（生態系統），無論從地理文化認同，亦或借鑒方法、尋求夥伴的角度，均希望加強灣區合作。



Carbon Wallet去年錄得108萬公斤減碳量

在企業孵化層面，其子公司Carbon Wallet作為減碳獎賞平台，截至去年底，平台共有4萬名用戶註冊。該平台於去年錄得108萬公斤的減碳量，按年增長276%。在物品回收上，也錄得227%的按年增長。回收物品中約有一半為膠樽，25%為鋁罐。集團披露，其自2021年成立以來，累計協助減少138萬公斤碳排放量，相當於6萬棵樹1年吸收的二氧化碳，或約5,100次從香港出發到東京的單程航班的碳排放量。

另一個其主要孵化的成果UAS（都市通）提供門禁系統、停車場系統管理等服務。截至去年底擁有逾300個客戶，涉及地產、物業等行業。去年，其推出電動車充電與智能泊車平台Jove，公司透露，下一步將通過Jove在港鐵旗下，及非港鐵所屬場所安裝電動車充電設施，具體細節將於日後正式公佈。

Carbon Wallet作為減碳獎賞平台，據報於去年錄得108萬公斤的減碳量，按年增長276%。（資料圖片）

首次投資海外初創企業 冀推進灣區與環球合作

此外，在投資領域，陳定邦特別提及公司去年12月投資的WeMaintain平台，其為法國企業，提供遙距及實時的建築營運監控，據悉此項目為MTR Lab首次投資海外初創企業，其透露，當前投資項目仍以香港與內地為主，但目前也包含法國、美國等海外項目，並將繼續關注環球市場。

而對於大灣區，MTR Lab表示，大灣區在人才與科技上具備優勢，在文化與地理上又兼具協同性，且大灣區許多城市的ecosystem已經非常完整，無論從solution（解決方案），亦或partner（伙伴）的優勢，2024年都將「睇多少少大灣區」。