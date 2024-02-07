星展去年多賺26%　CEO卻因網上銀行服務發生中斷減薪3成

星展集團公布去年全年盈利102.86億元（新加坡元，下同），按年增長25.6%，派末期息0.54元，以及10送1紅股。期內總收入增長22%，首次超過200億元，達到201.8億元。



預計今年淨利息收入將按年持平

截至去年底淨息差按年擴闊8個基點至2.13%，股本回報率從此前一年的15%升至18%的歷史新高。不過，星展預計今年淨利息收入將按年持平，股本回報率介乎15%至17%。

另外，由於集團去年出現一連串網上銀行服務中斷事件，導致管理委員會的浮動薪酬按年減少21%，當中行政總裁Piyush Gupta減薪30% 。

香港業務多賺12%

單計去年第四季，星展盈利23.93億元，按年增長2.22%，收入升9.08%至50.07億元。

星展香港公布，去年全年純利按年增長12%至92億港元，連續3年取得雙位數增長。總收入增加13%至187億港元的紀錄高位。淨利息收入增加21%至126億港元，足以抵消高息環境下導致貸款需求疲弱的影響。全年淨息差擴大44個基點至1.91厘。

非利息收入為61億港元，大致維持穩定。受到不明朗市況和經濟疲弱的影響，來自投資產品和銀行保險的財富管理收入的升幅，被財資市場及貸款相關服務費的跌幅所抵消。總貸款撥備增至7.95億港元。不良貸款率較上年下跌4個基點至1.03%。撥備覆蓋比率仍維持充裕水平。