壽司郎母企香港業務上季收入增近38%　EBITDA約為7000萬元

壽司郎母公司Food & Life Compamies早前公布截至去年12月底止的現政年度首財季業績，其中香港業務錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為13.4億日圓（約7,000萬元），按年跌1.2%，若撇除匯率影響後跌幅為5.7%。季內香港區業務入為70.95億元（約3.69億元），按年升37.7%。若撇除匯率影響，收入升幅為29.8%。



截至去年底壽司郎在港分店數目為27間，較去年9月底增加2間門店，杉玉居酒屋則有4間，多增加1間。

據Food & Life Compamies去年11月時披露的業務計劃，希至今年9月底時在港擁有36間門店。至2025財年門店數目增至45間，至2026年財年時進一步增至52間。

Food & Life Compamies於上季在海外業務收入為190.68億日圓，按年升37.7%，撇除匯率因素後升幅為31.2%，EBITDA為27.18億日圓，升9.2%，撇除匯率影響後升幅為8.5%。其中來自香港業務的收入貢獻為37.2%，海外業務利潤按年跌5.2%至10.42億日圓。

路透社於去年8月25日拍攝的圖片顯示，有香港壽司郎的分店外出現人龍（Reuters）

內地業務上季LBITDA收窄

內地業務方面，收入為25.04億日圓，撇除匯率影響後升幅為1.59倍，LBITDA收窄至1.49億日圓。

Food & Life Compamies指出當期海外業務客戶人數下跌，主要來自中國內地，受去年8月以來日本放出核處理水影響，引致內地限制海產入口和聲譽受損所影響。公司相信相關影響是暫時性，並採取措施增加吸引客戶能力，包括在香港和內地舉辦拖羅推廣活動。