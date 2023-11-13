壽司郎香港業務去年收入增5成　冀26年財年末在港分店增至52間

壽司郎母公司Food and Life Company日前公布截至今年9月底2023年度全年業績。撇除外匯影響，年內香港業務收入按年增加49.8%至223.67億日圓（約12.02億元），佔壽司郎海外業務35.3%，息稅折舊及攤銷前溢利為48.21億日圓（2.48億元），撇除外匯影響按年增長43.2%。



公司指出年內為迎接新冠疫後復蘇而大幅開店，對公司海外業務收入及利潤有明顯貢獻。

截至今年9月底，Food and Life Company在香港分別有25間壽司郎及3間居酒店杉玉。壽司郎在2024至2026年度的中期經營計劃中公布，至2024年度末在港壽司郎門店數目增至36間，在25年度及26年度分別增至45間及52間。

不過受到人口減少，以及新店開幕對原有門店產生侵蝕效應，每間在香港的壽司郎門店收入下跌。惟公司會維持錄得利潤的業務結構，如引入日本的節省人力店舖的模式，及繼續提供吸引的產品及價格，以吸引回頭客。

截至今年9月底，壽司郎在港分店數目為25間。（HK01 歐嘉樂 攝）

計劃進軍北京及蘇杭市場

公司又指出在內地會審慎地開店，並計劃進軍北京﹑蘇州及杭州市場。截至今年9月底，壽司郎在內地有34間分店，目標是在2026年度末增至201間分店。