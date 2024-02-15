宏利香港及澳門去年第4季核心盈利17億元　新業務價值增36%

宏利香港及澳門公布截至去年底止營運數據，新這業務價值按年增加36%至12億元，新造業務合同服務利潤（CSM）為11億元，按年增加80%。



公司亦指出季內年度化保費等值（APE）銷售額為17億元，按年增長55%，核心盈利增長42%至17億元。

全年而言，年度化保費等值銷售額增長58%至71億元，核心盈利增長9%至57億元。新造業務價值增加20%至42億元，新造業務CSM為39億元，升幅為49%。

公司指出上述兩段期間APE銷售額增長，反映在代理人、經紀和銀行保險渠道的銷售額皆錄得強勁增長，這主要受惠於香港與中國内地恢復通關後内地訪客（MCV）的需求回升。公司在經營MCV業務上的持續投資，帶動2023年來自MCV客戶的APE銷售額錄得穩健增長，而且是2019年疫情前水平的兩倍多。

公司亦表示新造業務價值的全年增長主要受銷售量增長所帶動，新造業務CSM的全年增長則主要由於銷售量上升以及精算方法和假設更新的影響所致。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示:「我們很高興於2023年第四季度和全年在所有分銷渠道都錄得了強勁的銷售增長。為進一步拓展我們的分銷能力，我們與澳門滙業銀行推出為期15年的銀保分銷協定，為該銀行的個人、企業銀行和私人銀行客戶提供一系列保險方案。」