中港上市公司積極回購　恒指公司料兩地首季回購額按年增8成

中港兩地不少上市公司積極進行回購。恒指公司發表網誌，引述萬得數據顯示，從年初至上周五（23日），港股市場回購總額為298億元，較過去12季平均金額高出32.8%。同時亦發現內地監管機構放寬股份回購政策後，內地A股回購勢頭持續，認為在2023年業績公布前，A股及港股上市公司信心持續改善，有助刺激市場情緒。恒指公司又指出，對於尋求衡量本港藍籌股表現，捕捉潛在市場重估及有意追縱股票回購主題的投資者而言，恒指為港股市場指數理想選擇。



在2022年及2023年，本港上市公司用於回購的金額均逾千億元，其中於該金額創下歷史新高進一步升至1,260億元（按年增長20.1%），是2017年至2021年五年平均值的5.3倍。

恒指公司於網誌內指出，從2024年初至上周五，根據彭博數據，港股市場的估值為9.6倍預期市盈率，比5年平均值9.7倍低1個標準差。期內的港股回購金額已達297.63億港元，比12個季度的平均水平高出32.8%。恒指公司認為，2023年第四季度出現的股票回購勢頭持續至上周五。同時指出這意味著在2023財年業績發佈之前，上市企業信心持續有所改善，這將有助於提振市場情緒，並吸引專注於長期基本面的投資者。

恒指公司又表示，類似情況也出現在內地A股市場， A股市場於2023年第四季也出現股份回購勢頭並延續至2024年，或由於監管機構放寬股份回購規則，例如將股價跌幅「累計達到30%」下調至「累計達到20%」，並取消「禁止回購窗口期」的規定，這與近期內地政府出台支持金融市場發展的政策方向一致。

至上周五恒指成份股回購額達246億元

恒指公司表示，對於尋求衡量香港藍籌股表現，捕捉潛在的市場重估及有意追蹤股票回購主題的投資者來說，恒生指數將是港股市場指數理想選擇。截至上周五，在恒指公司的旗艦指數中，恒生指數成份股的回購金額佔港股市場股份回購總額的83%（即246億元）。

恒指公司又指出，相信2個市場在2024年第一季的回購金額將比去年同期大幅增長至少80%，因為截至上周五，回購金額已經比2023年第一季高出至少80%（港股+81%，內地市場+86%）。截至上周五，港股和內地市場的回購金額分別為297.63億港元和人民幣297.54億元，分別較各自過去12個季度平均值高出32.8%和11.6%。