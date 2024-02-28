印花稅三大辣招全撤　地產股急彈　專家料轉勢看兩大信號｜預算案

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》 ，一如市場預期政府為樓市全面撤辣。即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD），認為有關措施在當前的經濟及市場情況下已無需要。



本地主要地產股隨即反彈，美聯物業更升逾三成。不過有專家直言，仍要留意發展商推盤時的銷售及價格走勢，才決定是否入市買入地產股。



（盧翊銘攝）

受消息刺激，本地地產股全線反彈，以中午收市計，升幅最大的為新世界（0017），升0.68元或近7%，報10.48元；恒地升1元或4.5%，報23.2元；新地（0016）、九倉（1997）升3%；恒隆（0101）升2.8%；長實（1113）升2.6%。

至於美聯物業（1200）則升近三成一，中午收報0.84元，升0.19元。

銀河聯昌證券分析師鄭懷武接受《香港01》訪問時表示，目前樓市「相當差」，全面撤辣的刺激作用轉弱，預料僅將樓價持續下滑的風險降至最底。他又指出，本身不預期政府會取消SSD的兩年禁售期，「或者政府想簡單啲」，現時新措施較市場預期好。

鄭懷武：料取消SSD不會令供應大增

據代理數據，去年第四季一手私人住宅新盤貨尾量升到22,936個，數字連升三季，創逾20年新高。其中貨尾量升得最多的發展商為新地，旗下一手貨尾量按季增加696個至3,887個貨尾。

有分析認為，取消SSD的兩年禁售期或會令市場供應不增。鄭懷武表示，業主預期美國聯儲局即將減息，加上公司、購入第二層物業等不再徵收額外印花稅，有望令市場需求上升，若果業主對樓價前景看法由「撤辣」前的悲觀轉為樂觀，未必會急於將業物出售。

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地產股反彈 兩指標決定入市時機

政府消息亦預料，短期內不會出現炒風熾熱的情況，強調會不斷留意住宅物業市場，倘若出現供求失衡的情況，會推出適當措施，形容為「動態睇住個市」。

因此鄭懷武預料，樓市前景不如同業估計一樣，出現雙位數下跌般悲觀，在預期美國減息、取消辣招及租金上升下，估計下半年樓價將反彈，全年僅跌3%。

至於地產類股份方面，他認為由於政府管理預期「做得好好」，刺激地產股即時上升，惟市場信心仍然疲弱，可能需要見到銷售及價格改善才是入市時機，投資者可留意新地或長實，較進取的則可留意近期跌幅較大的新世界及恒地。

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