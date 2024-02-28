新地未來10個月在港推The YOHO Hub II等項目　對港前景有信心

新地（0016）指出，於截至去年12月底的財政年度上半年，經濟前景不明朗和高息環境仍然對業務發展帶來影響。為應對大環境的挑戰，公司非常重視現金流管理，繼續恪守審慎的財務原則，包括嚴格控制資本支出，以及採取高度選擇性的策略補充土地儲備。加上優質物業投資組合和非地產業務帶來穩健且龐大的經常性收入，有助公司安然渡過經濟逆境。



公司指出會繼續在項目準備就緒後推出市場，預計未來10個月會在香港推售多個主要項目，包括元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第三期、YOHO WEST第二期、啟德天璽‧天和天璽‧海的第一期，以及位於馬鞍山附近的西沙大型項目第一期；集團亦會推售已落成的待售住宅單位和部分非核心物業，包括已完成翻新位於中半山的帝景園。內地方面，集團會推售上海濱江凱旋門新一期單位，以及杭州國際金融中心合作發展項目的新批次。

公司指出多元化的物業投資組合繼續為集團帶來龐大的經常性收入，旗下不少寫字樓和商場均是綜合項目的一部分，又表現正逐步擴大物業投資組合，加強經常性收入基礎，服務式住宅項目TOWNPLACE WEST KOWLOON已於去年10月開始試業，其長短租賃混合模式吸引不少內地和海外的年輕專才入住，首批房間的市場反應令人鼓舞。連同該新項目，集團擁有逾120萬平方呎、位於不同地點及類型的服務式住宅項目，以滿足來自各地專才的不同住屋需要。

新地又指出審慎的財務管理是集團持續發展的支柱之一，一直積極管理現金流，截至去年年底，未入賬的香港合約銷售額達328億元，預計當中約224億元會於現財政年度下半年確認入賬；集團亦會進一步加強經常性收入來源，貫徹積極的租務管理，以加強物業投資組合的競爭力；同時會以高效和合乎成本效益的方式，提供優質物業和專業服務，在不影響質素的大前提下，集團已推行多項措施控制建築成本，旗下香港項目整體建築開支的高峰期已過，並預計在未來數個財政年度逐步回落。

香港續擔任超級聯繫人角色

展望將來，公司指出香港在「一國兩制」下擁有健全的體制架構和普通法制度、低稅率和簡單稅制、資金進出自由及行之有效的聯繫匯率制度，並匯聚專業人才。以上優勢均是由來已久和難以複製，為香港作為主要國際金融中心的角色奠下穩固的基石。《基本法》第二十三條正進行立法，配合已實施的港區國安法，將為香港帶來安全、穩定和有利的營商環境，香港將繼續在祖國大力支持下擔任全球超級聯繫人的角色。集團對內地及香港的長遠前景充滿信心。

超過半世紀以來，集團與香港共同經歷順境逆境；不論是亞洲金融風暴，以至環球金融危機，集團都能克服挑戰。集團多年來對高質素的堅持，並在持續學習、不斷創新中建立深受信賴的品牌。集團擁有經驗豐富的管理層、緊密合作的員工團隊、審慎的財務原則、與時並進的業務策略和強大的執行力，新地將繼續在香港和內地提供優質物業和服務，滿足顧客各種需要。