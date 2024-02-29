滙豐保險香港簽巨額人壽保單　價值2.5億美元　破健力士紀錄

滙豐保險在香港售出了一份人壽保險，涉高達2.5億美元（約20億港元）。這份保單破了健力士世界紀錄認證，超越了名科技大亨於2014年在美國加州購買的 2.01 億美元的保單記錄。



文德華：鞏固香港作為領先國際保險中心的地位

由滙豐保險簽發及全額承保，該保單於今年較早前簽發，並經保險中介 CharlesMonat Group 售予一名超高淨值客戶。該保單為滙瓏環球壽險計劃，是具備財富保值及傳承功能的終身保障壽險計劃。

除了該保單以外，滙豐保險在過去12個月亦簽發另外10張保額價值5,000萬美元或以上的保單予個人客戶。這些大額保單證明了超高淨值客戶群使用人壽保險方案作為財富傳承及遺產規劃工具的需求正不斷增加。

為具備財富保值及傳承功能的終身保障壽險計劃

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，亞洲是全球超高淨值人口增長最快的地區，因此我們留意到區内透過保險方案進行業務繼承、遺產管理及財富傳承的需求有顯著增長。簽發這些大額人壽保單證明，香港已重新確立其作為財富管理首選的市場以及其國際保險中心的地位。

他指出，香港的人壽保險市場具備多項優勢，可捕捉區內超高淨值客戶群增長的需求。本地市場擁有涵蓋中介人、核保師及精算師各方面深厚的人才庫。國際銀行、保險中介及保險公司之間良好的的競爭，加上資本充足的保險公司、高信用評級及健全的監管制度。展望未來，亦會繼續致力投資於人才培訓，以及產品及服務發展。