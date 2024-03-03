用龍做啓發　職場升「叻」六階段（續）｜知薇

各位讀者，進入龍年三周了，今天我們繼續聊聊龍的六階段的最後三個。

第四階段，或躍在淵。龍或者躍飛在天上，或者隱退到深淵。至於選擇哪種，要看當時的情況，見機行事，重在對時機的把握。在人生和職場，都是如此。人生中，比如一個女士，在自己的婚禮，自然可以珠光寶氣、燦爛華服、閃耀全場，所謂「躍」；但若是參加別人的婚宴，只要打扮莊重得體就可以了，所謂「在淵」。職場中，你主持的會議或主講的speech，當然要氣場強大、鎮住全場，所謂「躍」；若只是與會人員之一，就要多聽多觀察，適時發言即可，切不可喧賓奪主，所謂「在淵」。

第五階段，飛龍在天。此時龍飛升在天，居高臨下，俯看眾人，自由自在，大展鴻圖。這說的就是人生和職場的上升和高峰期，家庭美滿、事業有成、貴人支持、左右逢源、眾人矚目。此階段的重點，是保持專注和投入，不斷成事和取得成就。

第六階段，亢龍有悔。經歷了前五個階段，終于飛龍在天，獲得令人羨慕的財富和地位。之前都一路上升，已到人生能取得的終極高峰。「亢」即窮盡至極，而物極必反，到了極高之處，其趨勢必然下降，此時再努力也很難再向上了。明智的人就要激流勇退，才能避免禍害或犯錯，晚節不保，令自己後悔不已。

用現代的語言，這六階段就是：潛伏時期，初露頭角，勤學苦練，掌握時機，理想實現，功成身退。

無論你現在身處何階段，都願你可以用其心法關鍵，更上一層樓。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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