高盛財富管理CIO稱不要投資中國　內房市場仍未見底

高盛集團財富管理首席投資總理Sharmin Mossavar-Rahmani表示，客戶都在問目前是否是適當時機投資中國，但其觀點是—不要投資中國。



房地產市場、基礎設施和出口疲軟

她在接受彭博電視台採訪時表示，所有的客戶都在問，考慮到中國（股票）看起來如此便宜，是否已經過了最糟糕的時候。而她團隊的觀點是不要在中國投資，這有一系列理由，包括對未來十年中國經濟穩步放緩的預期。她表示，到目前為止，中國的三大經濟增長支柱，包括房地產市場、基礎設施和出口疲軟。

Mossavar-Rahmani表示，目前尚不清楚中國長期政策的總體大方向是什麼，而政策的不確定性通常會對股市造成一定程度的限制。她預計可能政府會出台一些短期刺激措施，但內房市場尚未見底。

Sharmin Mossavar-Rahmani表示，客戶都在問目前是否是適當時機投資中國，但其觀點是，不要在中國投資，當中內房市場預計尚未見底。（資料圖片）

批政策制定缺乏明確性

她認為，中國政府的政策制定缺乏明確性，加上經濟數據參差不齊，數據亦欠透明度，所以不清楚中國去年的真實經濟增長情況或今年的增長情況，認同這些都加劇了外界對中國投資的擔憂。

中國在過去一年強調了所謂的信息安全的重要性，限制信息從中國流出。統計局還暫停了一些失業數據的發布。昨日更宣布取消中共總理的兩會新聞會，叫停了長達數十年的在重要會議上舉行年度新聞發布會的傳統。