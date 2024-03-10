事業早期靠智商　中期靠逆商　最終靠情商｜知薇

讀者們身邊有沒有這樣的同事或朋友，學歷高、證書多，滿口技術用語、貌似專業非凡，但職場晉升到某個位置以後就似乎停滯不前，徘徊好幾年才勉強按年資升一級半級。

不少人充滿哀怨的推說自己是「懷才不遇」。講真，這個世界哪有真正的懷才不遇，不過是自以為是的誤會而已，真的有才，怎會不遇？不過是自認有才，實則錯配。而錯配，幾乎都是階段性的，而非永久的，畢竟，每個人的長處都有所不同。

事業早期，講究的是智商高、反應快、學習能力強、舉一反三能力強、累積專業能力強等。比如投行裏的初級分析員，入行頭幾年做得好的，幾乎都具備這些特征。這些優秀的分析員，能否繼續順風順水地上升？就要看他們接下來能否轉型核心能力了。

到了職場之路的中期，能經歷大浪淘沙留下的，智商和專業基本都在線（當然總有outliers，非本文要論述的），要繼續上行拔尖，靠什麽突圍而出？知薇覺得核心是要有強大的逆商，即面對巨大的挑戰、逆境、壓力，而可以保持甚至拔高業績水準的能力。沒有一個老板或一間公司，不通過逆境壓力測試，就會輕易讓小中層上位的，因為，不經過數次淬煉考驗，又憑什麽信任這個人擔大梁呢？一來，看的是抗壓抗逆力，這不難理解，面對壓力就逃避甚至垮了的人，無法予以重任；二來，看的更是人品人格——為何？重壓之下，不乏有人違背原則，鋌而走險而達致業績——此類人，缺乏底線和堅持，不可重用。

等到了職場金字塔尖，各個都有能力抗壓力和出業績，如何笑到最後，而且笑得最好？靠的就是情商了。情商，是自如把控自己情緒，而達成目標的能力。聽上去很厚黑？非也。每個人每天就那麽些時間和精力，究竟是和情緒穩定的人交手舒服些，還是和不定時炸彈一起順意些？有情商，不過是一種做好自己角色和給出別人需要的能力，令別人舒服順意地滿足了需求，你就離自己的目標也不遠了。記得有位老前輩看到年輕氣盛的知薇，就微笑自嘲地點撥道：「我罵人，都是全程笑著的。不帶半點臟字，卻句句到肉。不生半點氣，卻不怒自威。」

這三種能力同時具足自然甚好，如此人才畢竟罕有。若三種能力錯配了事業階段，更會弄巧成拙。舉例，初入職場，空有高情商，難免令人覺得油膩，因為缺乏堅固的基礎；再如，職場中期，若只有高智商，恐怕讓人覺得不可靠，因為一遇到困難就想找捷徑或退縮。最後，終極職場階段，還靠逆商，沒空間找人找錢找方向之余，也令下屬沒有空間學習發揮，也很難做優秀的領導。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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