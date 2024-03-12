金管局推穩定幣發行人「沙盒」　發行人監管制度收逾百份意見

去年12月財庫局聯同金管局就訂立穩定幣發行人監管制度的立法建議發表諮詢文件，並宣布金管局將設立穩定幣發行人沙盒。諮詢已於2月29日結束，共收到超過100份意見書。財庫局和金管局正研究這些意見，爭取盡快公布諮詢總結。金管局也於今日（3月12日）宣布，推出穩定幣發行人「沙盒」。



沒有為沙盒參與者的數目設定上限

為配合穩定幣發行人監管制度立法建議的諮詢，金管局希望通過沙盒，向有意在香港發行法幣穩定幣的機構傳達監管期望，並收集參與者對擬議監管要求的意見。申請者須有在香港發展穩定幣發行業務的真實意願和合理計劃，而參與者在沙盒下的擬議運作會在有限範圍和風險可控的情況下進行。沙盒的參與者名單將會在金管局網站上公布及適時更新。

金管局總裁余偉文表示，沙盒提供一個有效的渠道讓金管局與業界就擬議監管制度交換意見，有助金管局制定切合目的和風險為本的監管要求，對推動穩定幣發行業務可持續和負責任的發展至關重要。

余偉文：有助制定切合目的和風險為本的監管要求

金管局副總裁陳維民表示，沒有為沙盒參與者的數目設定上限。沙盒的測試是在有限範圍和風險可控的情況下進行，例如會限制用戶數量和穩定幣發行量，於起步階段亦不會涉及使用客戶或公眾的資金。視乎參與者的方案及測試的進展，可以適當調整沙盒的設計場境和應用範圍。

金管局期望，參與者透過沙盒展示可行的穩定幣發行流程、穩健的內部管控制度以管理主要運作範疇包括洗錢的風險，以及採用適當的措施以保障用戶的權益。金管局亦會根據測試過程取得的經驗和反饋，制定各個運作範疇的良好做法，從而提高日後監管效率和成效。

政府和金融監管機構透過提供穩健而透明的監管環境，鼓勵金融創新。繼早前落實虛擬資產服務提供者發牌制度後，已經就監管穩定幣發行人和虛擬資產場外交易服務提供者的立法建議諮詢公眾。金管局會仔細考慮收集到的意見和建議以促進相關監管制度的落實，支持香港虛擬資產生態圈的穩健和可持續發展。