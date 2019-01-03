【箱根驛傳】東海大學首奪總冠軍　青山學院大學5連霸夢碎

平成最後箱根驛傳，出現新霸主。「打倒青學」者，並非去程（往路）領先的東洋大學（東洋大）。 往路排第二的東海大學（東海大），於回程（復路）第8區奇兵突出。首次參賽的三年生小松陽平一鳴驚人，超越東洋大並刷新區間紀錄時間，奠定勝局。東海大第47次參賽，終嘗總冠軍滋味。 力爭5連霸的青山學院大學（青學大）衛冕失敗，總成績獲亞軍。東洋大學後勁不繼，只得季軍。

復路開始 青學大老將窮追

東洋大在首天勝出往路，領先第二的東海大1分14秒，優勢不大。青學大往路落後5分半，在復路開端6區、從箱根蘆之湖約海拔840米下山至小田原的路段，派出「落山專家」四年生小野田勇次。他從一年生開始已為青學大肩負復路頭棒，去年一開始便趕過領先的東洋大，兼奪區間賞。今年告別戰，他為青學收復失地「谷到盡」，發揮下坡能力，以57分57秒刷新區間紀錄，當中大約16公里下斜路，竟以41分45秒完成，平均每公里只須2分36秒。不過，首位東洋大及次席東海大的跑手均有好表現，未讓青學大大幅拉近差距。

東洋大勝出往路，復路首先出發。（網上圖片）

青學大在7區，續有去年首戰箱根即創7區紀錄的四年生林奎介鎮守。這位四年生在最後一戰，為青學大力追，保持去年水準跑出1小時2分18秒，僅慢去年2秒，為青學大升上第3，與領先的東洋大收窄差距至3分48秒。東洋大在7區開始失速，完成時間較青學大及東洋大慢超過1分鐘，交棒時已被東海大追近至僅差4秒。

小野田勇次發揮落山本領，刷新6區紀錄。（網上圖片）

東海大8區定勝局 小松陽平破22年紀錄

賽事在8區定勝負，兩名箱根驛傳初哥，在21.4公里路段單打獨鬥。東洋大一年生鈴木宗孝及東海大三年生小松陽平，均在復路開賽前被調派上陣，同為首次亮相箱根。小松表現一鳴驚人，沿途追趕鈴木，在尚餘約6公里之際超前鈴木，並在急上斜的遊行寺坂附近急劇拋離。小松以1小時3分50秒交棒，刷新封塵22年的8區紀錄。他賽後膺最優秀選手賞。

小松去年落選東海大箱根驛傳隊，本賽季的出雲驛傳及全日本大學驛傳均無出場機會。今回首戰箱根，即刷新分區紀錄，直言「打破出生那年的紀錄」感到喜出望外。他又稱能夠反先東洋大，歸功於6、7區的隊友收窄差距，「在最好的情况下把接力帶（tasuki，たすき）交給我，讓我跑出100分水準。」

衝線後，東海大跑隊成員合力舉起跑隊監督両角速，5度拋起他慶祝。両角表示奪冠喜悅難以置信，大讚10名選手有自信達成任務，而且充分發揮實力。東海大賽前在距離神奈川縣校園約1小時車程的地方，設定一周長7.5公里，地勢起伏近似箱根路的訓練賽道，加緊訓練，並以每星期結算訓練里數。

小松陽平（右）初戰箱根即鋒芒畢露，與鈴木宗孝（左）糾纏大半程後領先。（網上圖片）

小松刷新8區紀錄，為東海大奠定勝局。（網上圖片）

校史首稱霸箱根 粉碎青學大三冠夢

東海大在9區帶出，4年生湊谷春紀交棒至最後一區的三年生郡司陽大時，領先東洋大3分35秒，可謂穩操勝券。郡司最後帶返終點，以總時間10小時52分9秒，打破去年青學大的紀錄，為東海大首奪冠軍。

東海大名副其實是黑馬分子，過去最佳成績為亞軍，今回一舉報仇兼粉碎青學「大滿貫」好夢。青學大欲繼2016-17年，再一季內嘗盡攬出雲驛傳、全日本大學驛傳及箱根驛傳，並在去年10月及11月先勝頭兩關。東海大在全日本大學驛傳屈居亞軍，今回終於坐正。

郡司陽大平穩完成最後一棒，為東海大帶來首次冠軍。（網上圖片）

東海大學監督両角速。（網上圖片）

東洋大被東海大超前後，8區末段被青學大窮追，9區接棒時先僅領先8秒，10區開賽不久已被青學大趕過，跌至第3。青學大9區起力追東海大，但始終維持在逾3分鐘差距，最終落後3分41秒得亞軍，總時間10小時55分50秒亦較舊紀錄快，並以復路紀錄時間5小時23分49秒，奪得復路冠軍。

無緣出場的選手一樣有要務在身，他們負責「空中加油」，讓上場選手不停步而得到補水。（網上圖片）

未能帶領青學大五連霸，長跑隊監督原晉賽後總結，跑隊贏出復路，發揮力量與鬥心，「不放棄的心，不僅對跑步重要，對學習與適應變化亦是必須品」。他分析往路賽事被其他隊伍緊盯，未能擺脫便難有好成績，但承認過於輕視往路4區，為此負責。青學大在4區岩見秀哉成績頗差，落後逾3分半，23隊之中僅排15，喪失領先地位，賽後岩見報告出現低溫症，影響表現，5區竹石尚人亦曾在賽事中抽筋。