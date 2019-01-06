【01測試】平凡不等於平庸　實而不華的RAVENNA 10

大型馬拉松將至，不少跑友紛紛入手新跑鞋。 若以渣馬而言，仍有足夠時間開鞋。今次我測試了BROOKS的RAVENNA 10，相比上一代，它多了新設計，大家也可了解這個品牌的跑鞋分類，想想自己需要哪類跑鞋。

01測試

測試産品：BROOKS RAVENNA 10

測試內容：多於80公里的路跑，包括節奏跑和日常路跑

我很喜歡 RAVENNA 10的藍灰配色。（區嘉俊提供）

簡介

每個品牌都有劃分旗下跑鞋的一套理論，BROOKS以力量回饋和鞋底厚度為軸，清楚定出四分圖（如下圖），用以為跑鞋家族分類。四分圖中亦細分了「中性」（Neutral）和「支撐型」（Support），前者適合普通足弓至高足弓跑手，後者則適合扁平足或腳掌過度外翻跑手，當然這只是大致分法，跑手若有疑問，宜請教註冊物理治療師或專業人士意見。

有些位置不是有齊Neutral和Support兩類。（區嘉俊攝）

今次測試的RAVENNA 10，在四分圖中屬於著重力量回饋但中底相對於比賽鞋（如Hyperion、Asteria）較厚的速度跑鞋。整體設計比上一代簡潔，提升透氣度和彈性，但最重大改變是加入Guide Rails。Guide Rails從前多用於BROOKS的厚底緩震跑鞋，例如Transcend系列；RAVENNA 10的Guide Rails置於外側後端及內側中掌至後腳，減少腳掌跟骨外翻；配合Diagonal Rollbar（DRB）設計，跑步時腳掌推進更穩定順暢。外底前掌位置採用的橡膠（Blown Rubber），旨在提高耐用度和靈活度。

BROOKS RAVENNA 10。（區嘉俊攝）

按圖細看RAVENNA 10細節

試後感

一個字「穩」。無論是節奏跑（tempo run）、還是約1小時的輕鬆跑，我都愛穿它。事實上，RAVENNA 10沒有鮮明的獨特之處，稱不上「抓地力強勁」、「支撐好充足」和「好推向前」，但鞋的各部分配合完美，它就是給人一種舒適平穩的感覺。

鞋面有反光設計，加強低光度時安全性。（區嘉俊提供）

的確，RAVENNA 10沒有無人能及的優點，但我亦指不出其缺點。當我想做一課有質素的訓練，又不想「傷腳」，自然就會想起它。RAVENNA 10的厚度、重量和包覆力都適中，就算多穿，雙腳都不易疲憊或因欠缺避震而「震傷」，又可以有速度地跑一課。當然，也因為它的四平八穩，導致我想練間歇跑時，自然選擇薄底速度鞋，或者腳部已經受傷，就穩陣地穿上厚厚的緩震跑鞋。

還有一點想為RAVENNA平反的。曾有跑友說，BROOKS的跑鞋有「好著」和「醜」兩大特點；「好著」這一點是依舊的，但其外觀着實提升了兩個層次， 我會毫不猶豫地穿它逛街。

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