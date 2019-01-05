【箱根驛傳】跑手負傷撐至交棒惹激辯　大迫傑批此風不可長

每年箱根驛傳（箱根駅伝）直播到最後一區，焦點不止冠軍之爭。10位混戰關乎來年賽事直入正賽，數名跑手你衝我跟，好不激烈。不過，無論領放者走多遠，總有鏡頭盯緊接棒區。 跑手能否把帶着校名的接力帶，在限時內交給下一棒，一個傳一個返回終點，總是扣人心弦。今屆亦有，但發生在第1區，而且惹起討論。 受傷跑手為了交棒，應該在當下燃燒未來嗎？

懷着學校名字，盡力跑到終點。（網上圖片）

各大學跑手起步時，身上掛起繡上校名的接力帶（tasuki，たすき／襷），每個交棒區有其關門時間。以最後一區從鶴見中繼所跑回大手町讀賣新聞社終點為例，首名交棒隊伍後20分鐘，所有隊伍都要起步。限時內不能接棒的學校，跑手要穿上沒有校名的淨色「襷」，強制起跑。故此，就算爭霸無望，千辛萬苦掙得出場機會的跑手，希望無負學校之名，把「襷」回終點，亦令10區變成「完成任務」與「僅差一步」的天堂地獄分界。

2018年最後一區接棒，有選手目送隊友離開：

這情況，今屆賽事在往路1區出現，起於一場意外。起步僅約200米，大東文化大學（大東大）四年生新井康平在人馬踏踏之中碰到其他選手而跌倒，左腳「拗柴」受傷。新井起來追趕，一度追回大隊，但大約7公里起傷患開始惡化，逐漸遠遠落後。人生最後一次箱根驛傳，新井忍着左足傷痛，又跑又拐，趕及在2區交棒，落後8分40秒（2區接棒區關門時限為10分鐘），但2區跑手無法趕及在關門前交棒，令大東大在3區開始掛起「無名帶」。

新井康平（綠衣）在開賽後不久跌倒。（網上圖片）

新井帶傷完成21.3公里路程，顯然令左足傷患惡化，賽後要送院檢查，亦無法走路。大東大跑隊監督奈良修坦言心痛，新井需要半年才康復。奈良稱「或許我應該阻止他，畢竟他有前途」，亦想過停止新井，但新井表示無問題，只好讓他繼續。

青年跑手忍痛帶淚，拼死交棒，網上一片讚美感動之聲，包括電視評述：

最後一次箱根驛傳，代表大學第50次出戰，加油

哭泣聲響徹鶴見中繼所

交棒後，新井康平難忍左足傷痛，未能步行，亦要工作人員幫助移動。（網上圖片）

日本馬拉松紀錄保持者大迫傑，在學時期代表早稻田大學在兩奪1區區間賞。他透過直播目睹新井的情况，即在twitter指絕非感動時刻，扭傷後如不小心處理，可以併發其他問題，「手尾好長」。大迫借用女兒看電視時說「電視裏說話的人好像很高興」，批評新井的情況是「惹人擔心，不是令人感動」，亦擔心這些「熱血評述」，影響跑手判斷，「就算是我，傷得再重，亦很難單純決定放棄」。

大迫傑在學年代為早稻田大學主力，在箱根驛傳屢有好表現，現時為日本馬拉松最快時間保持者。（Getty Images）

大迫強調出於守護現在和未來的跑手，才有感而發。「今次事件，只有選手本人和監督知道是否應該停止；最低限度在應該停止的時候，必要有能夠讓選手停止的情況。」大迫傑說。

新井康平的接力帶有大東文化大學的名字，後來未能及時交棒，到了5區的隊友，接力帶變成無名帶。（網上圖片）

驛傳賽事概念源自古代朝廷的道路網絡設計，每隔指定隔離設置驛站。朝廷從首都傳訊到地方傳訊，使者到達驛站便把訊息傳遞，讓下一使者接力傳遞。

箱根驛傳全名「東京箱根間往復大學驛傳競走」，只限關東學生田徑聯盟的學生參加，換言之只限關東地區，包括東京都及周邊七縣的學校參加。去屆首十名大學，加上選拔賽首十名學校，另加入選20校以外大學的優秀選手，組成「關東學生聯盟隊」，共21隊參加正賽。本屆賽事定為紀念大賽，名額增至23隊。