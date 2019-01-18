【01測試】鍛煉體格先利其器　增強敏捷度的訓練鞋

跑手都知道要跑得快，不單要練跑，還要鍛煉肌肉，使身體有足夠體能應付長距離比賽。 今次測試的運動鞋專為體能訓練而設，它的設計異於跑鞋，我們在測試中發掘它的獨特之處。

01測試

測試産品: Reebok Flexagon

測試內容：涵蓋全身的體能訓練

掌上壓時，運動鞋足以應付腳掌屈曲。（區嘉俊提供）

簡介

談到體能和搏擊界相關的運動品牌，不得不提Reebok。Reebok是混合武術格鬥龍頭UFC（Ultimate Fighting Championship）的官方贊助，選手出賽都要穿它的裝備。 近數年愈來愈多人參與的Crossfit，Reebok都是總會的冠名贊助商，這個運動每年會聚集世界好手同場競技。Reebok很投入這兩項運動，所以研發很多相關產品，Flexagon就是針對體能訓練而設的運動鞋。

UFC的男女選手都會穿Reebok的服裝。（綱上圖片）

Crossfit運動有合作元素。（Crossfit網頁圖片）

Flexagon採用泡沫中底Astroride Flex TR，質感較軟和有彈力，有助提供支撐和緩震功能。鞋底重點在中掌至前掌的「W」型坑紋，深深的坑紋有利大幅度屈曲腳掌，對多方向移動的敏捷訓練和HIIT訓練都很有幫助。

藍白色是很穩妥的顏色。（區嘉俊提供）

試後感

我的每周運動計劃早已把體能訓練納入其中，工具不限於啞鈴，還有BOSU Ball、Flowin和壺鈴等。運動種類和工具愈多，愈發現跑鞋不是為體能訓練而設。例如，橫移來回跑和BOSU Ball上移動，鞋的兩側都需要較大支撐。跑鞋設計是往前走，所以穿跑鞋進行這類訓練較易扭傷。而且，同一對跑鞋要應付跑步和體能訓練會影響鞋型，繼而影響跑步表現和安全性。有見及此，我早在物色一對訓練鞋。

圖中所有動作都是我測試一部份。（區嘉俊提供）

我穿Flexagon參與HIIT訓練，做掌上壓和登山者（Mountain Climber）等動作時，鞋的前掌很貼腳地大幅度屈曲，十分舒適和有利施力。體能訓練涉及全身，有效施力很重要。它的中底略軟和有彈力，腳掌在跳躍和負重訓練時，雙腳感到舒適。由於Flexagon很重視敏捷度，鞋面和鞋踭位置要特別注意。鞋面透氣度高，兩側穩固度則不及同一品牌的Nano系列。我曾整天穿它，覺得Flexagon鞋踭承托力略嫌不足。

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