【渣馬千金先生】跑出PB卻任務失敗　何永昌覺悟跑手的意義

（編按：何永昌參加長跑賽不過兩年，成績可謂屢創驚喜。三戰全馬，每賽跑快幾分鐘，今年渣馬以大會紀錄2小時48分52秒完賽。他衝過終點卻來一記仰天長嘯，何故何解？） 渣馬無事終了。人生第三回全馬，PB之餘更衝破「250」大關，心中卻感到絲絲失落。 何解？全因現在身處「24X」行列。

愈跑愈好 跑Fun Run似「挑機」

先讓「光頭小子」話當年。2017年因為種種原因開始參加路賽。年初試跑3k賽，跑完被好朋友「毒害」，落足心機苦練到11月，生日那天在神戶初馬，「258」一擊破三。稍事休息兩個月，去年渣馬首次在主場大踏步，成績推進至「254」。

跑步成績一路順景，既然愈跑愈順，還有何問題？

今屆全馬是何永昌人生第三隻，繼續進步。（香港01圖片）

全馬Sub3，許多香港跑友視之為終點，甚至一生不可到達的「遙遠理想鄉」。我達到了，但全馬雖好，我更鍾情Fun Run，於是問題來了。其他人或跑友，或許覺得我參加Fun Run，實屬「挑機」行為：

你咁鬼快就咪過嚟Fun Run啦！

你搞到我好鬼大壓力呀。

以跑會友 找到新目標

為免在香港「搞住人」，我報跑外國Fun Run，希望以跑會友，結果情況沒大分別。只是外國有一些Pacer，比我快很多很多，輕鬆將我的「HP」燒乾，耗盡我粒電，跑到我黑面。（還可以減肥……）

某次東京Fun Run之後，跑友聚首交流，無意中我口出戲言：「如果我下年達標唔洗抽就好啦！」說的是2020東京馬拉松Semi-elite資格，門檻時間「245」。

若然今年渣馬跑出達標時間，就可藉達標跑手身分，報跑外國全馬賽事，毋須抽選，否則要計劃到海外參賽衝成績。生活不容花費太多，去一次旅行已經荷包乾塘。

雖然刷新個人紀錄，而且進步到Sub250，但距離東馬的入圍時間，還有一段距離。（香港01圖片）

剛巧到外國Fun Run時認識了實力相若的跑友，儘管雞同鴨講，不盡理解對方的文字，也會偶然向對方「畀like」打氣。就在今年渣馬，我由sub3升級到sub250跑手，他也同日在外地「成就解鎖」。相隔異地，一同過關，恍此彼此就在左近，感覺找到了知音人，妙不可言。

可是，過關了，自有下一關待著。我跑248，卡關了。

跑出PB還有仰天長嘯，苦樂自己知。（作者提供／Lens Light）

跑得快未達標 體會跑手的仰天長嘯

衝線一刻，我明白了，覺悟了。為何香港跑手跑到三零幾，會因為Sub3不能而遺憾，出盡力跑完全程後要仰天長嘯。這些情景情感，今年統統打進我心坎……

大家心中都有一條線……大家都為跨越這條線而拼搏，亟欲證明自己可以創一番成績。愛跑之人藉着一己之力，突破從前自我，踏足未知境界。今回失敗，都想捲土重來，希望下回立即過關。

各有步走起點與目的，彼此毋須比較。有人參團，有人「課金」慈善位，在這方面實力不足，就用長處補足。今回未竟全功，下回再加把勁，永不言敗。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】