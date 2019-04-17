【體物寫志】超通爽穿著感　ClimaCool 2.0絕對是香港炎夏救命鞋

月初因為工作關係遠赴德國柏林，雖則未有報名半馬賽事，周遭的跑步活動，總算讓我首嚐德國的跑步體驗； 4月的柏林確實是跑步的好季節，中午平均溫度約攝氏13、14度，不冷不熱，而且濕度低，跑個3、4公里Easy Run流一流汗，全身依然非常通爽； 回港復跑後，是另一個境況。縱使近日氣溫未至太高，但濕度高卻是香港難以改變的客觀現實，隨便熱一熱身立即全身濕透，練跑而想通爽一點，還必須靠裝備的協助； 這就是17年來，身為香港跑者每逄夏日總會想到搬出ClimaCool跑鞋的原因。

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盛夏香港的那種熱，相信大家都能心領神會。比「熱」的話，當然有很多地方都比香港更熱，但這裡的體感溫度真正令人討厭的原因，其實是加上了「濕」這種元素！當氣候又濕又熱，基本上呆站不動都足夠令全身黐黐立立，炎夏中練跑絕對是由頭至腳的煎熬；通爽性能對香港跑者來說，是選擇夏日裝備的必然因素。尤其是本身密不透風的鞋類產品，大多數透氣物料亦只屬「總比有好」的程度；這正是主打通爽涼快的ClimaCool系列，其直接偷空氣槽的鞋體設計，向來在香港表現得尤其淋漓盡致的原因。

ClimaCool 2.0的通爽穿著感，令我尤其想念由德國的清爽跑感。（潘思維攝）

+ 5 + 4 + 3

近年以舊為新的潮流當道，各品牌不時復刻90至千禧年初的鞋款，初代的ClimaCool亦曾經一度作為adidas originals的經典系列復刻。但其實復刻的，純粹只可說是個別鞋款，因為ClimaCool這個系列，根本由2002年首次推出以來皆顯示出從未間斷的生命力。

還記2002年由俄羅斯網球手古妮高娃拍攝的TVC畫面嗎？當年這個廣告十分直接地展述了ClimaCool的設計概念。（品牌圖片） ClimaCool系列，是由現品牌策略副總裁James Carnes與轉職奢侈品牌MCM全球設計總監的Dirk Schoenberger於2002年聯手的製作。推出之初已被寄予厚望，還記得當年那個邀請了俄羅斯網球手古妮高娃拍攝的TVC畫面嗎？那個微風從地鐵通風口吹起，穿透了古妮高娃的Climacool鞋底坑槽，幾乎吹起她身上那條飄逸的白色裙子，模仿了瑪麗蓮夢露於電影《七年之癢》中裙子揚起至腰間的畫面。見證品牌由Day 1開始，已經簡單直接地展述ClimaCool的設計概念：360度全方位地散熱。17年來除了選取鞋身物料、中底物料和外觀設計的調整之外，它由鞋墊至外底位置打穿一個坑槽的突破設計，直接引導空氣流入鞋體內，帶走內層的熱力與水份，因而得到與眾不同的降溫與通爽性能，多年來依然是一理貫之，整體來說並未作出過太多變動。

2009年的ClimaCool 2.0共有7個配色，粉藍是其一。（潘思維攝）

來到2019年的ClimaCool 2.0，概念依舊從那那貫穿鞋底的坑槽出發，配上當代的透氣網面、紗織物料和Bounce中底，提高內外透氣排汗功能之餘，亦提升了17年前EVA物料所不及的援震性能。記得我曾親身在盛夏時做過一次簡單測試，於同日同時段，分別穿著過ClimaCool和一般跑鞋以作距離訓練，然後再以紅外線溫度計測量兩者鞋體內溫度的差別，結果發現跑步後ClimaCool內層溫度竟可低接近明顯的攝氏2度！事實上它的通爽觸感，相信不少曾穿著過的跑者都會明白，根本不需要實際數據，憑身體的感覺已可告訴各位ClimaCool與別不同的性能要求，與一般追求援震、推力等的跑鞋擁有完全不同的設計思路；如果配合上ClimaChill技術的運動服系列穿著，透過放置於身體重點散熱部分的鋁金屬部件，以及雷射的透氣孔等等，有效加速單純靠衣服物物料蒸發汗水的散熱性能。多年來，一直是香港跑步愛好者對抗30多度高溫的恩物。

配合附鋁金屬部件和雷射的透氣孔等等的ClimaChill運動服裝，大大提升跑手應付夏日的「戰鬥力」。（潘思維攝）