【體物寫志】等待多年　Nike Trail終於進軍香港山界

講到越野跑鞋，各位本地越野跑手第一時間應該想起Salomon、Hoka One One、TNF、Brooks等專業山系品牌。 Nike這種主流大品牌，除了ACG這偏向享受戶外生活性質的支線系列外，似乎較難令人聯想到越野競賽的層面。 但隨着Nike Trail系列6月首度於香港發售，本地越野跑鞋的「生態平衡」或迎來變化。

講到Nike與跑步，跑手自然聯想到近年風行跑步界的話題跑鞋Vaporfly 4%。但當眼界由都市拉闊到野外跑步時，這個品牌彷彿突然變得「絕緣」。

香港越野跑風氣盛行，高手多的是，對於越野跑鞋有要求和研究的專家多不勝數。Nike作為「超主流」的體育品牌，在這個界別反而不是主流，好像有點奇怪；其實主要原因，離不開Nike Trail一直以來僅主要在美國、日本等國上架，香港市面卻較難找到，令本地跑手難以一試Nike Trail的產品。隨着Nike Trail系列於6月首度於香港發售，這個局面或將改變。

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Air Zoom Pegasus 36 Trail（曾柏熊攝）

按下圖向左掃，欣賞Pegasus 36 Trail細節：

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Nike並非從來沒有在越野跑鞋方面下功夫，今次於香港上架的Nike Trail越野跑鞋，亦非「由零開始」的全新產品。以不少本地跑手都喜愛的Pegasus為例，由2002年開始，分別試過從Air Zoom Pegasus 2002、Pegasus 26、Pegasus 27等鞋款基礎中作調整，推出越野跑版本。

Air Zoom Wildhorse和Air Zoom Terra Kiger等純越野跑鞋款式，都早已經歷過幾代調整，成為David Laney等越野跑高手選用的比賽鞋履。David Laney曾被一國際權威越野跑雜誌評選為「年度UltraRunner」，某程度上都是跑鞋性能受認可的證明；更甚者，Nike越野跑鞋連外觀設計上也十分出眾，就以Air Zoom Terra Kiger 5為例，最近就被時尚品牌Off-White看中，推出了聯乘的版本，真正「跑得又睇得」。

David Laney是Nike Trail Elite Team的成員。（網上圖片）

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及至美國跑手Zach Mille和Tim Tollefson於2015年勇奪UTMB CCC冠、亞軍時，皆為Nike Trail Elite Team的成員；患有大腦麻痺的越野跑手Justin Gallegos，亦是品牌史上首個獲職業合同的殘疾運動員。種種事件都證明，Nike一直以來都部署於越野跑界別大展拳腳，只是過去於香港較受忽視而已。

患有大腦麻痺的越野跑手Justin Gallegos是Nike首個獲職業合同的殘疾運動員。（網上圖片）

Nike Trail首回針對不同地形製作，推出三個新鞋款，包括上月底更新上架新一代的Air Zoom Pegasus 36，經乎同時推出了闊別一時的Trail版本；Air Zoom Terra Kiger 5 和 Air Zoom Wildhorse 5亦將於6月13日上架，分別針對長、短距離及混合路面的應用。

我本身跑城市路面較多，平日練習和比賽都喜歡穿著Pegasus，對這鞋款有特別偏好。今回終於能夠試穿這款「夾慣夾熟」的跑鞋上山，感覺尤其興奮；Air Zoom Pegasus 36 Trail的表層和中底結構與道路基本相同，鞋面採用Engineered Mesh，參考了跑步腳掌較熱的部位，製作有效散熱的編織；中足的Flywire飛線，令高速運動時鞋子保持與腳掌的貼合；前後掌中底各有一個Zoom Air氣墊，減輕每步間對筋腱做成的壓力。這種透過氣墊作緩衝的專利設計，亦成為了Nike越野跑鞋跟任何其他品牌都不同的地方，只此一家別無分店。

Air Zoom Terra Kiger 5（曾柏熊攝）

按下圖向左掃，欣賞Terra Kiger 5細節：

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Pegasus 36 Trail與道路版本最不同的地方，在於外底物料和設計的調整，其前掌和後跟均採用了耐磨的像膠製作，坑紋配置針對潮濕、鬆散的地面，同時應付山徑道路與公路等混合路面所需要的抓地力，因此坑紋亦較淺，如果面對較原始的路面時，或會略嫌抓力不足，但如果以香港郊野多屬混凝土與沙泥混雜的路況來看，加上並非人人每次上山都以競速為目標，這種普及的配置絕對乎合本地需要，屬於較大眾化的越野跑鞋，適合初階與輕鬆玩樂性質的越野跑手。

Air Zoom Wildhorse 5（網上圖片）

如果需要應付較複雜和原始外部地形環境的話，則可一試完全以越野跑為設計目標的Air Zoom Terra Kiger 5。相對於Pegasus 36 Trail，這個鞋款外底的坑紋更深更黏，跑在混凝土路面上的腳感確實較膩，但由於它的鞋底不算厚，整體較近地換來較底重心的跑感，當放在潮濕或碎石的地面時，這種「腳踏實地」的腳感便會變得非常實用。再加上Terra Kiger 5除了Zoom Air氣墊，亦以高彈性的Nike React泡棉作中底物料，令要求速度的山野行程間，保持腳掌舒適的緩衝性能實在重要；前掌腳面雖然採用不對稱的TPU物料包裹腳掌，感覺上雖然較輕巧，但保護性能依然偏低，跑一次亂石和上下坡的道路，很容易便能了解到這方面性能的重要。

但在整體而言，結合香港以混合路面為主，以及個人向來對裝設都要求「打得都要睇得」的因素，我還是會給Nike Trail系列投下信心一票；適逢今年是麥理浩徑40周年，穿起它一邊享受山野，一邊作輕鬆慢跑，確實已足夠照顧我這種「享樂型跑手」的身心需要。

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