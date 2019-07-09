【夏嘗三鐵．3】小孩習三鐵　自律和抗逆力都增強

夏天已到，天氣炎熱又經常下雨。除了跑步，不妨學習新事物，家中有小朋友的話，更可一起學習有助改進身心的三項鐵人。 「夏嘗三鐵」是《01體育》的夏季系列之一，三項鐵人教練譚佩儀（Elizabeth）用問答形式分享知識。 第3篇，談心理多於談技巧，如果家中有小孩，更適合閱讀這篇文章。

問：教導小朋友與成年人有什麼分別？教小朋友又有什麼地方要注意？

答：大人懂得定立清晰目標，為了想跑快點、改善跑姿或者減肥等，願意反覆練習，不明白就發問。相反小朋友大多怕悶，就算教練說好每課內容，他們一旦感到沉悶，就容易不依指示。因此教導方法要有趣味，並要觀察小朋友反應，每課細節可以調整，但大方向要明確，勉強跟隨既定內容，只會得不償失。大家指導小朋友時，可以考慮分組、競爭性和敏捷度等，只因小朋友一旦投入就有無限精力！

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快樂對小朋友很重要，所以教學要思考如何使他們樂於「放電」。（受訪者提供）

問：會否怕小朋友做運動影響學業？尤其是三項鐵人要兼顧三種運動。

答：透過三項鐵人訓練，最重要是學到自理能力，例如沒有帶泳褲就沒法游水，功課未做好就無法練習或睡覺。時間很公平，每周有7天、每天24小時。莫說小朋友，很多成年人管理時間的能力都很低，所以下班未能進修或運動。小鐵人習慣妥善安排行程，自行檢查細節，所以大部分運動和學業成績都不俗，部分更精通樂理。

除此之外，天氣冷都要練水，跑步和單車又是戶外運動，小朋友習慣在不同環境鍛煉，抗逆能力自然提升，這些都不易在書本上學到。

香港沒有規定踏單車要帶頭盔，但安全起見，每名學生都要佩戴。（受訪者提供）

問：小朋友學三鐵，與只學一種運動有什麼分別？

答：不同運動強化不同肌肉，三項鐵人之中，三種都是全身運動，而且對身體協調要求高，所以體適能發展特別全面，長大後，參與不同運動都較易上手。以我的兒子為例，他曾是小鐵人，中學時迷上籃球，放棄三項鐵人。雖然我覺得由個人運動轉成團隊運動有點可惜，但看到他轉項轉得得心應手，都很安慰。

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教練譚佩儀剛參加完三項鐵人世錦賽。（受訪者提供）