【01測試．耳機】拆解Jaybird Vista　三個按鈕用盡功能

早前「01測試」測試跑鞋，這篇開始會測試藍芽耳機。 上次用「比較」方式貫穿4篇跑鞋測試，今次的主角是耳機，每篇測試都會佩戴耳機以約4分鐘配速跑1公里，感受它們的舒適和穩妥程度。 第一篇是Jaybird Vista無線耳機。

01測試

測試産品：Jaybird Vista無線耳機

測試內容：日常及路跑時佩戴，以約4分鐘配速跑1公里

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耳機附有3對耳塞，尺寸由細至大碼，跑手可於左右兩邊選擇不同尺寸。(Jaybird提供）

簡介

Jaybird於8月推出的Vista，是品牌中最輕巧款式，可單邊獨立使用，功能包括快速充電（充5分鐘可播1小時）、防水認證達IPX7、可接聽電話和連續6小時播放，充電盒另可儲存10小時電量。

首次配對Vista，不是用耳機與電話連接，而是用充電盒，充電盒中間有一粒綠色按鈕，按住它就能同步，第二次使用取出耳機就能連接。如用單邊耳機，取左或右邊皆可，關後重開的話，按那邊就啟動那邊，一樣可選擇單邊使用。關機就不一定要放回充電盒，停用15分鐘就亦會自動關掉電源。

這部耳機是黑色，另有灰白色。（區嘉俊攝）

兩邊耳機都有一個按鈕，功能沒有分別，都是按一次播放、暫停音樂、接聽或掛斷電話，按兩次播下一首歌或拒絕通話，長按則是關閉耳機。

最後是防水和防汗能力達IPX7，大家可能對「IPX7」這組數字沒有概念，其實它十分重要，意思是在水底1米內浸30分鐘仍具防水能力，與iPhone X的防水等級相同，所以雨下跑步、甚至至用水沖洗都沒問題，IPX7屬我測試過的耳機中防水能力最高的。

充電盒有磁石，放耳機入盒後不影鬆脫。（區嘉俊攝）

試後感

Jaybird針對運動而設不是浪得虛名，耳機輕巧貼耳，而且戴得穩妥，不用擔心快跑時耳機鬆脫，長時間戴住跑步，亦不會為耳朵帶來額外重量。Vista的電量比上一代耳機RUN XT高，帶住它跑馬拉松都沒有問題。

無線耳機體積很少，回家後才發現遺失不足為奇，幸好品牌的手機應用程式可檢視耳機最後使用位置，大家務必啟用這功能，減少遺失機會。

音質方面，不俗，但不屬頂級，我用過BOSE的無線耳機，音質比Vista好，但較大較重身，戴來運動就不及Vista方便舒適，總之有利有弊，跑手要了解自己需要才選購。

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