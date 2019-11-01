【東京奧運】馬拉松改札幌舉行　東京政府：無法同意但不會阻撓

跑友打算觀賞來年東京奧運馬拉松，請注意：不要去錯地方。 國際奧委會（IOC）與東奧組委及東京都政府開會決定，馬拉松及競步項目落實「北上」，改到北海道札幌市舉行，以求避免受炎熱天氣影響。 馬拉松一向是奧運會最後比賽日的重頭戲，離開主辦城市舉行難免影響氣氛。東京都知事小池百合子表示無奈接受。

IOC早前表示，考慮東京夏天天氣炎熱，考慮選手安全，建議改到札幌舉行男、女子馬拉松及競步。IOC於昨日（10月30日）於東京與東奧組委、日本政府及東京都政府開會，表明堅持更改舉行場地，並重申有權這樣做。

東京都知事小池百合子坦言不能同意決定，但無奈接受。（美聯社）

國際奧委會協調委員會會長高迪斯（左）表明轉到札幌舉行，避開東京的濕熱天。右為東奧組委會長森喜朗。（美聯社）

小池百合子亦重申早前立場，明言希望把奧運馬拉松留在東京，但同意IOC有最終決定權，只能「硬食」：「不能同意IOC的決定,，但東京都政府不會妨礙」。東奧組委會長、前首相森喜朗稱，同意小池百合子作出重大的決定，「從心表示敬意」。

東京奧運馬拉松改地點，閉幕日市內氣氛必受影響。（美聯社）

距離東奧尚有9個月，籌備工作如火如荼，突然轉場必定大費周章。按原定時間表，女子馬拉松於8月2日舉行，男子組則在9日閉幕日。國際田聯的方案之一，是把男、女子馬拉松同於閉幕日舉行。但札幌夏天的平均溫度雖較東京低幾度，但仍然炎熱；國際田聯將諮詢各參賽國的意見。

至於賽道，有報道指沿用每年8月末舉行的「北海道馬拉松」路段。不過，該賽道起點及終點均在市內地標札幌電視塔下的大通公園，而非運動場。

賽事起點在札幌地標電視塔之下。（網上圖片）

本年北海道馬拉松賽道圖，起點和終點都在大通公園。（網上圖片）

IOC考慮早前在卡塔爾多哈舉行的世界田徑錦標賽馬拉松賽事，因天氣炎熱令多名選手未能完成，憂慮來年東奧馬拉松有類似情况。IOC於10月中提出改到札幌舉行，當時東京都政府及日本田徑界皆表示驚奇，事前從未聽聞建議。