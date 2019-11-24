【跑手接龍二・104】容易跑手・馬拉松Sub 3　其實唔難

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「長天跑手」王健進留給「容易跑手」余懷瀚的話是：「幾時先溝到女」!

跑友經常說要在3小時內完走馬拉松很難，我的第一場馬拉松在荷蘭鹿特丹參加，完走時間是2小時44分鐘43秒，跑後感是「Sub 3」，原來很易。那條賽道平坦，而且當天天氣良好，跑到不俗成績都合理。2018年，我參加風雪下的波士頓馬拉松，又有另一番體會，分享那次經歷之前，先談談我的成長。

波士頓馬拉松的衝線一刻。（受訪者提供）

中一時，我跟隨體育老師跑步，練了數月，報名參加於欣澳舉行的10公里公開賽，完走時間是43分鐘，意外地，第一次參賽就奪獎。因此體育老師轉工後，我都有繼續跑步和比賽，但不算認真練習，直至中五時遇到紀嘉文就正式練跑。

站在最右邊的小朋友，就是第一次參加比賽和奪獎的余懷瀚。（受訪者提供）

中五時，運動品牌舉辦跑步活動並由紀嘉文帶跑，我參加活動後，他踢我入會。我第一次踏足跑馬地馬場跟操，之後加入跑手堂，一跟就跟了大佬8年。當年，跑會人數不多，大約10人一班，現在一班已有30人，還有精英班，規模比以期大。隊友多些，氣氛好了，皆因跑步是一個人的群體活動，就是互相推進，我才會不知不覺間做到「Sub 3」。此外，我是一名宅男，要不是跑步和教班，我不會建立到自信和認識到各行各業的朋友，讓眼界大開。

談回馬拉松，大概我有恆常訓練，所以備戰了一個月就初馬「Sub 3」，真正挑戰卻是風雪下的2018年波士頓馬拉松，也就是川內優輝奪冠那一場比賽。波士頓馬拉松被譽為跑手殿堂，我跑那一年卻遇上大風雪。起跑前2小時，我坐大會的巴士抵達位於郊區的場地，當天下雨、強風和低溫，我像難民躲在難民營般等待起跑。

等了又等，終於鳴槍！我身穿4件衫和兩條褲，在兩旁都是雪地、雨灑得看不到前路和逆風的情況下向前跑。那管到配速，我只為生存而跑，目的是不要冷死於郊外，跑到失溫和無甚知覺地抵達終點，幸運地沒有客死他鄉。低頭一看，完賽時間是2小時54分鐘53秒，如此惡劣天氣，竟然都是3小時內完走，原來「Sub 3」，真的很易。

波士頓馬拉松，空虛、寂寞、凍。（受訪者提供）

過去5場馬拉松，我都可以在3小時內完成，展望將來，希望繼續有突破，馬拉松目標時間是2小時28分鐘內，達標參加門檻很高的琵琶湖馬拉松。教跑方面，我希望教到學生無傷無痛和開心地享受跑步，將跑步變成終身興趣，身體健康和快快樂樂地一直跑下去。

「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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