【山系合集・01測試】3款山鞋比拼　不同品牌哪款最舒適

秋高氣爽，是否跑手都會走到郊外，01測試就測試了3款不同品牌的越野鞋，分別是Salomon、On和New Balance，3款各有特點，這篇文章會集結它們，並有5星評測，大家就能輕鬆比較它們。

測試1：On Cloudventure Peak越野跑鞋

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：***

反應速度：****

舒適度：***

透氣度：****

重量：*****

舒適之處：3款中最輕巧的，如果追求速度和「貼腳」，On Cloudventure Peak是不二之選。

簡介：我疾走於郊野公園，包含沙泥地、有樹根的路和梯級等，Cloudventure Peak的輕巧和貼腳程度非常高，我用路跑的高抬腿方式跑都感受不到它的重量。鞋身夠薄和容易隨腳掌折曲，跑手不怕以為自己抬腿夠高卻有心無力，或鞋被樹根纏到腳引致跌傷。我認為習慣路跑的人，參加越野跑賽事時穿上它，必定會愛上此鞋，皆因它的鞋感與跑鞋十分相似。

詳細介紹：走到郊野的雲 保持路跑的輕盈步伐

+ 3 + 2

測試2：New Balance Fresh Foam Hierro v5

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

反應速度 *

舒適度 ****

透氣度 ***

重量 ***

舒適之處：它的鞋身最闊，由腳趾到腳掌都不會感到侷促，十分適合長時間步行與郊外，但反應是3款中最慢，不易用它跑於野外。

簡介：朋友們看到我穿上Hierro v5，說得最多是「我都想買這一對」，可見它的外型深得民心，而大家最想知道的是舒適度。穿起來上街，感覺很舒服，走到郊外仍然舒適。Hierro v5鞋身夠寛、有足夠保護性、透氣度高和中底緩震力強和厚，加上大底防滑力強，適合郊野行走。

詳細介紹：色彩奪目掀搶購潮 NB新款越野鞋跑山表現如何？

測試3：Salomon Supercross越野跑鞋

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力：****

反應速度：***

舒適度：****

透氣度：***

重量：***

舒適之處：3款中最全能，由城市走到郊區都很舒適，它能行能跑，一鞋應付多個場合。

簡介：Salomon Cross系列有10年歷史，這對Supercross不止針對郊野，還主張多用途，志在從郊區跨越到日常生活，所以設計簡約，方便配搭便服。

它的功能毫不馬虎，鞋面用防撕牛津尼龍布編織。名字有牛津，皆因它是英國牛津大學學生研發的物料，特點是有抗撥水功能，水點不易積累，很多輕便的戶外背囊，都用這種物料。鞋的兩側加了直達中底的「SensiFit」軟膠，使兩側更穩固和減少「爆邊」機會。鞋頭和鞋跟有硬膠，穩固度很高，不會擔心腳腕左搖右擺。

詳細介紹：山鞋不止跑山 一鞋穿梭城市與郊野

+ 4 + 3 + 2

承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

相關文章：

【01測試．越野跑】半透明越野跑鞋 雨天測試防滑度

01測試．日本實測】為測試戶外鞋可以去到幾盡？泥濘放馬過來！