【箱根驛傳】青學大超高速重奪總冠軍　同系列跑鞋近乎壟斷

令和年代首屆箱根驛傳（箱根駅伝），青山學院大學（青學大）上演復仇戰，在次日回程賽事與其他隊伍保持「安全距離」由頭帶到尾，失落一年後再次摘桂。 破紀錄浪潮在回程日停不了，5區之中3區刷新紀錄，青學大在去、回程總時間均打破紀錄，把總時間推前超過6分鐘。

青學大在去程（往路）勝出，帶着最少1分33秒優勢展開回程（復路），上屆冠軍東海大學（東海大）留有，在復路安排「黃金世代」幾位4年生力追，希望收復3分22秒失地。6區以落山路段為主，東海大主將兼4年生館澤亨次跑出水準，這位兩屆日本全國賽1500米冠軍發力狂追，交棒時追至第3，落後第2的國學院大學僅5秒，並以57分17秒刷新6區紀錄，為4年大學長跑生涯作結。東海大7區的1年生松崎咲人更迅速趕過國學院大學，追至落後青學大2分1秒。此外，7區由明治大學的阿部弘輝以1小時1分40分刷新區間紀錄，連續6區出現新紀錄為54年來首次。

東海大學主將館澤亨次在復路首區力追，刷新紀錄。（網上圖片/Twitter）

兩強決戰，在8區決勝負。東海大去年首次稱霸箱根驛傳，關鍵在8區由首次參賽的小松陽平刷新紀錄，取得領先並帶返終點，亦令小松成為去屆MVP。最後一戰的小松，今戰表現亦發揮出色，為8區成績最快跑手。不過，青學大在本區派出3年生岩見秀哉應戰，可謂一雪前恥。他去年在4區受低溫症影響，23人僅排15位，今年改為出戰8區，未讓小松有一刻逼近，最終在僅失掉1秒。

去屆MVP已盡全力但未能收復失地，賽後受訪時落淚。（網上圖片/Twitter）

岩見秀哉去年發揮大失水準，今屆一雪前恥，是青學大取勝關鍵。（網上圖片／Twitter）

東海大如意算盤打不響，9區反被青學大再次拉開距離。該區的神林勇太前半段的速度有力打破區間紀錄，雖然最後未能刷新紀錄，但已拉開距離至3分42秒，奠定勝局。

神林勇太如入無人之境，奪得9區最快成績。（網上圖片/Twitter）

最後，2年生湯原慶吾「安全到埗」為青學大第5次奪得箱根驛傳冠軍，總時間為10小時45分23秒，東海大落後3分2秒得亞軍，兩軍的成績均較去年東海大創出的總時間紀錄為快。往路亞軍國學院大學在第9區完結時跌至第5，最後一區與其他三校爭持激烈，鬥到最後1公里突圍而出，最終力保季軍。

湯原慶吾穿上的是NIKE Vaporfly NEXT%的粉紅色版本。（網上圖片/Twitter）

除了爭冠軍，中游分子在最後階段亦爭崩頭。國學院大學最後奪得總季軍。（網上圖片/Twitter）

今年箱根驛傳以「超高速」完成，10區之中7區刷新紀錄。除了各軍加緊訓練，與裝備亦有關係。有日本的博客統計，本屆上場的23隊選手共230人，約85%都穿上Nike設計的 「Vaporfly Next%」厚底跑鞋。如青學大的跑服雖為adidas，但出場10位選手均穿着上述跑鞋。但7個區間新紀錄之中，10區的創價大學選手嶋津雄大，並非穿起該跑鞋。