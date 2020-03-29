「把汗水流在對的地方」，網上資源豐富，鍛煉體能的影片和文章多的是，但不是所有內容都合用，「練錯體能」效益減半，甚至弄傷身體，得不償失。所以根據經歷分享3個要點，希望大家少走冤柱路。

1. 人皆獨特 了解身體狀況和訓練目的

大家對HIIT、修腹動作和明星指導體能等都不陌生，但大家要記住：人皆獨特，要因應身體狀況和訓練目的去選擇。

我舉一例。如果腹部力量不夠強，躺在地上做多組腹部體能，往往會錯用下背發力，加上鍛煉時身體壓住背部，容易累積成傷。如果下背本身有痠痛，或者跑量已高至全身疲勞，就不太適合跟隨網上示範，不停躺在地上重複練腹。

體能與運動表現相關，網上搜尋體能動作時，可思考是否有助自己喜歡的運動。（區嘉俊提供）

另一例子是HIIT。HIIT大多涉及全身，強度不低，訓練後隨時「攰足兩日」，都不算違反訓練目的。如果是運動頻率高的運動員，例如一周跑5次步，宜先分主次，避免過勞，被輔助訓練影響主項。

大家也要清楚了解訓練目的。譬如我很喜歡看跳高運動員楊文蔚的體能訓練，她的動作清脆利落，目的清晰，但我從不會仿效，皆因她的訓練動作針對跳高而設，我不是跳高選手，何必花氣力卻事倍功半？

楊文蔚示範的動作, 我會思考用途, 但不會模仿。(Instagram截圖）

2. 風險管理 考量自身能力

體能有高低之分，健身教練示範的動作，讀者未必能應付，勉強跟隨，容易受傷。以自己為例，我喜歡看外國網站的體能動作，一些動作涉及身體協調、單腳跳躍、反應和轉向。我認為動作實用，但沒有跟隨，皆因自知能力不足，又沒有教練在旁指導，胡亂仿效容易扭傷腳踝。

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當然，意外不能全數避免，但風險可以管理，如果該動作受傷風險高，回報成疑，還是別胡亂挑戰較好。

這個Instragm帳戶很吸引我，但當中動作不會隨便模仿。(Instagram截圖）

3.明辨是非 免墮誤導陷阱

何謂可信文章呢？個人認為不需要每篇體能文章都附有學術論文，但引用未經證實的例子，又沒有可靠消息來源，或者標題與內文不符，甚至是從外國網站找到、卻未加分析和分辨真偽，單純翻譯成中文的文章，個人認為都不可信，簡單來說就是內容農場（Content Farm）不可靠。

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試舉一條標題做例，「女明星14日瘦8磅 公開瘦身體能大法」，如果內文有訪問女明星，由她詳細公開減磅方法，再附有營養師或專業人士分析，自然沒有問題（當然，就算是這樣，也不是人人都可跟隨餐單或訓練方法）。可是，內容只靠社交媒體幾張健身和量重相片，沒了解過她的飲食作息，就說女明星靠這幾個動作14日輕了8磅，就是不可信。讀過後，我們就跟隨文中介紹的體能動作，效果往往不符預期。這個例子比較極端，但類似文章絕不罕見。

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